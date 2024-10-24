Φωτιά ξέσπασε έξω από τον πυρηνικό σταθμό του Καράτζ, που βρίσκεται 36 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με αναφορές ακτιβιστών της αντιπολίτευσης που επικαλέστηκαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

ראשוני: ארגון אופוזיציה איראני מדווח על שרפה בתחנת הכוח הגרעינית בעיר כראג'. לפי שעה אין דיווחים בכלי תקשורת רשמיים באיראן@asafroz15 pic.twitter.com/2Fe5YQMdzZ October 24, 2024

Την είδηση μετέδωσε η Jerusalem Post και προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά από τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

An unexplained fire broke out at the Karaj Iranian nuclear power plant west of Tehran, Iranian media silent.https://t.co/odVyIHcRFR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 24, 2024

