Ιράν: Φωτιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στα περίχωρα της Τεχεράνης

Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε έξω από τον πυρηνικό σταθμό Καράτζ δυτικά της Τεχεράνης - Ακόμη δεν υπάρχουν αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης

φωτιά σε πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν

Φωτιά ξέσπασε έξω από τον πυρηνικό σταθμό του Καράτζ, που βρίσκεται 36 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με αναφορές ακτιβιστών της αντιπολίτευσης που επικαλέστηκαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Την είδηση μετέδωσε η Jerusalem Post και προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά από τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Πυρηνικό εργοστάσιο
