Πέντε νεκρούς και 22 τραυματίες άφησε πίσω της η «τρομοκρατική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισαν οι τουρκικές Αρχές στα κεντρικά γραφεία της Turkish Aerospace Industries, την Τετάρτη το μεσημέρι. Δύο δράστες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν επίσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό κι άλλων δραστών συνεχίζονται.

Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη όμως ο Γερλίκαγια είπε ότι «το στυλ της επίθεσης και τα πλάνα που παρακολουθήσαμε υποδηλώνουν ότι πιθανότατα πραγματοποιήθηκε» από το παράνομο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ή αλλιώς το PKK, το οποίο η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ομάδα. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ έδειξε επίσης με το δάχτυλο το PKK.

Η απάντηση της Τουρκίας στην τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκε ήταν άμεση καθώς το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε αργότερα την Τετάρτη ότι έπληξε περισσότερους από 30 στόχους Κούρδων μαχητών στο Ιράκ και τη Συρία, πιθανότατα ως αντίποινα για την επίθεση στην Άγκυρα, ανέφερε το Associated Press.

«Κάθε φορά δίνουμε σε αυτούς τους απατεώνες του PKK την τιμωρία που τους αξίζει. Αλλά δεν έρχονται ποτέ στα συγκαλά τους», είπε ο Γκιουλέρ. «Θα τους καταδιώξουμε μέχρι να εξαλειφθεί ο τελευταίος τρομοκράτης».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε εν συντομία για τα γεγονότα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας. «Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», είπε.

«Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον της TUSAS είναι μια απεχθής επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τις αμυντικές μας πρωτοβουλίες», είπε ο Ερντογάν σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές και οι υποστηρικτές τους θα συνεχίσουν με ακλόνητη αποφασιστικότητα και συνολική προσέγγιση» πρόσθεσε.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε καταδίκασαν επίσης την επίθεση σε αναρτήσεις προς τον Χ. Ο Ρούτε είπε ότι μίλησε με τον Ερντογάν.

Την τελευταία δεκαετία, η Τουρκία υπήρξε συχνός στόχος επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από μαχητές, συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού Κράτους και κουρδικών ομάδων, μεταξύ άλλων. Η Τουρκία από την πλευρά της πραγματοποιεί τακτικά αεροπορικές επιδρομές κατά του PKK - το οποίο έχει έδρα στο Ιράκ - και εναντίον μιας κουρδικής πολιτοφυλακής στη Συρία που συνδέεται με τους μαχητές.

Η επίθεση σημειώθηκε μια ημέρα αφότου ο ηγέτης του ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που είναι σύμμαχος με τον Ερντογάν έθεσε την πιθανότητα να δοθεί χάρη στον φυλακισμένο ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν υπό όρους, εάν παραιτηθεί από τη βία και διαλύσει την οργάνωσή του.

«Ας δείξουν ότι διψούν για αδελφοσύνη και όχι για αίμα», είπε ο Μπαχτσελί νωρίτερα αυτό το μήνα, σε σχόλια που δημιούργησαν ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και PKK.

Η ομάδα του Αμπντουλάχ Οτσαλάν αγωνίζεται για αυτονομία στη νοτιοανατολική Τουρκία σε μια σύγκρουση που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από τη δεκαετία του 1980. Το PKK θεωρείται τρομοκρατική ομάδα τόσο από την Τουρκία όσο και από τους δυτικούς συμμάχους της.

Το φιλοκουρδικό πολιτικό κόμμα της χώρας με τη σειρά του το οποίο επίσης καταδίκασε την επίθεση στο TUSAS, σημείωσε ότι η επίθεση συνέβη σε μια στιγμή που είχε προκύψει η πιθανότητα διαλόγου για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ένας φυλακισμένος δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρώην συμπρόεδρος ενός μεγάλου φιλοκουρδικού πολιτικού κόμματος της αντιπολίτευσης, είπε ότι η επίθεση δεν πρέπει να επιτραπεί να σταθεί εμπόδιο στις ανανεωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να καταπνίξουν τις φωνές όσων θέλουν την ειρήνη αυτή τη φορά, ανεξάρτητα από ποιον προέρχεται», είπε σε δήλωση που αναρτήθηκε στο X.

Το χρονικό της επίθεσης

Μία μεγάλη έκρηξη σημειώνεται στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτίριο της Turkish Aerospace Industries, μιας μεγάλης τουρκικής αμυντικής και αεροπορικής εταιρείας κοντά στην πρωτεύουσα της Άγκυρας, την οποία ακολουθεί καταιγισμός πυροβολισμών.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δράστες έφτασα σε μια είσοδο στο συγκρότημα TUSAS με ταξί. Κουβαλώντας όπλα επίθεσης, πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα στο ταξί, προκαλώντας πανικό κάτι που τους επέτρεψε να εισέλθουν.

Ένα από τα θύματα αναγνωρίστηκε ως η μηχανολόγος μηχανικός Zahide Guclu, η οποία είχε πάει στην είσοδο για να πάρει κάτι λουλούδια που της είχε στείλει ο σύζυγός της, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Σημειώθηκαν συνολικά τρεις εκρήξεις με κάποιες να πυροδοτούνται εντός του κτιρίου.

Ο οδηγός ταξί σκοτώθηκε επίσης από τους δράστες και το σώμα του βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ του οχήματος, ανέφερε το πρακτορείο.

Βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αμέσως μετά την έκρηξη, ένα άτομο που κρατούσε ένα πυροβόλο όπλο να τρέχει σε έναν χώρο στάθμευσης.

Παράλληλα, εικόνες από κάμερες ασφαλείας από την επίθεση, που μεταδόθηκαν στην τηλεόραση, δείχνουν έναν άνδρα και μία γυναίκα, που κρατούσε επίσης ένα όπλο.

Στο σημείο σπεύδουν ειδικές δυνάμεις όπου σημειώνεται ανταλλαγή πυροβολισμών με τους δράστες ενώ την ίδια ώρα οι υπάλληλοι της εταιρείας οδηγούνται σε καταφύγιο για την ασφάλειά τους.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ακόμα και για ομήρους με τις πληροφορίες ωστόσο σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης καταστολής της τρομοκρατικής επίθεσης να είναι ασαφείς.

Λίγο αργότερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γκερλίκαγια επιβεβαιώνει ότι από την επίθεση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Ο Ορχάν Ακντουντάρ, αδερφός ενός υπαλλήλου της TUSAS, ήταν μεταξύ των συγγενών που περίμεναν έξω από το συγκρότημα για να μάθει νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Πήρα τηλέφωνο τον αδερφό μου που ήταν μέσα και του είπα, "Τι έγινε;" Είπε ότι μια βόμβα εξερράγη και είπε ότι οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν για πολύ ώρα», είπε ο Akdundar. «Υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Η χωροφυλακή, οι ειδικές δυνάμεις και άλλες δυνάμεις ασφαλείας ήταν όλοι εδώ. Υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα. Μετά έκλεισαν τα τηλέφωνα και δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω».

Ένας άγνωστος υπάλληλος της TUSAS φώναξε: «Θα εργαστούμε σκληρότερα και θα παράγουμε περισσότερα αψηφώντας τους προδότες» καθώς αυτός και άλλοι συνάδελφοί του εκκένωναν τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το HaberTurk.

