Ρωσία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Anatoly Yanovksy ως ύποπτος για απάτη

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) συνέλαβε τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας Anatoly Yanovksy στη Μόσχα ως ύποπτο για απάτη που σχετίζεται με τη βιομηχανία άνθρακα, ανέφερε την Πέμπτη η ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα Kommersant.

Ο Anatoly Yanovksy, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας αρμόδιος για τον τομέα του άνθρακα από το 2008-2021, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη FSB.

Πηγή: skai.gr

