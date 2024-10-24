Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Anatoly Yanovksy ως ύποπτος για απάτη

Ο  Anatoly Yanovksy διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας αρμόδιος για τον τομέα του άνθρακα από το 2008-2021 - Η απάτη σχετίζεται με τη βιομηχανία άνθρακα 

FSB

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) συνέλαβε τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας  Anatoly Yanovksy στη Μόσχα ως ύποπτο για απάτη που σχετίζεται με τη βιομηχανία άνθρακα, ανέφερε την Πέμπτη η ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα Kommersant.

Ο  Anatoly Yanovksy, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας αρμόδιος για τον τομέα του άνθρακα από το 2008-2021, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη FSB.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία απάτη Υπουργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark