Ρωσία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Anatoly Yanovksy ως ύποπτος για απάτη

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) συνέλαβε τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας Anatoly Yanovksy στη Μόσχα ως ύποπτο για απάτη που σχετίζεται με τη βιομηχανία άνθρακα, ανέφερε την Πέμπτη η ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα Kommersant.
Ο Anatoly Yanovksy, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας αρμόδιος για τον τομέα του άνθρακα από το 2008-2021, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη FSB.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.