Μυστηριώδεις εξακολουθούν να είναι οι θάνατοι των πιθήκων στον ζωολογικό κήπο του Χονγκ Κογκ εξαιτίας μιας βακτηριακής λοίμωξης.

Τις τελευταίες 10 ημέρες συνολικά 12 πίθηκοι πέθαναν ενώ από τις αυτοψίες εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα βακτηρίων που προκαλούν σήψη.

Σύμφωνα με τις αρχές πιθανότατα προήλθαν από μολυσμένο έδαφος. Εργαζόμενοι που έσκαβαν χώμα κοντά στα κλουβιά πιστεύεται ότι έφεραν μολυσμένο χώμα μέσω των παπουτσιών τους, δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Χονγκ Κονγκ στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο RTHK.

Ο κίνδυνος μετάδοσης της μόλυνσης στους ανθρώπους είναι «αρκετά χαμηλός», δήλωσε στο BBC ο Ντιρκ Φάιφερ, κτηνίατρος επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο Πόλης του Χονγκ Κονγκ. Πρόσθεσε ότι η μόλυνση του εδάφους συχνά υποαναφέρεται στην Ασία, αλλά «είναι πάντα ανησυχητικό εάν ξαφνικά συμβαίνουν πολλαπλές θνησιμότητα σε πληθυσμούς αιχμαλωτισμένων ζώων, όπου αυτό δεν έχει ξανασυμβεί».

Οι 11 πίθηκοι που βρέθηκαν νεκροί νωρίτερα περιλαμβάνουν τα απειλούμενα με εξαφάνιση ταμαρίν, καθώς και κοινούς πιθήκους- σκίουρους και έναν πίθηκο De Brazza.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πέθαναν λόγω μελιοείδωσης, μιας λοιμώδους ασθένειας που μπορεί να εξαπλωθεί μέσω της επαφής με μολυσμένο έδαφος, αέρα ή νερό. Προκαλείται από το Burkholderia pseudomallei, ένα στέλεχος βακτηρίων που κατοικεί στο έδαφος, ενδημικό σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

Ο 12ος πίθηκος πέθανε την Τρίτη και τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι και αυτός είχε «παρόμοιες βλάβες... στους ιστούς των οργάνων του», δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η υγεία των υπολοίπων 78 θηλαστικών στον ζωολογικό κήπο ήταν «φυσιολογική». Ωστόσο το τμήμα θηλαστικών έχει κλείσει από τις 14 Οκτωβρίου για απολύμανση και καθαρισμό.

Ο Ζωολογικός και Βοτανικός Κήπος του Χονγκ Κονγκ είναι το παλαιότερο πάρκο της πόλης και βρίσκεται στο κέντρο του, σε έκταση 14 στρεμμάτων.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων Peta δήλωσε ότι ανησυχεί για τον κίνδυνο ζωονοσογόνων ασθενειών όπως η ευλογιά των πιθήκων, η οποία μπορεί να μεταδοθεί από τα ζώα στους ανθρώπους. ​

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.