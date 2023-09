Τουρκία: Μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση Αμερικανού σπηλαιολόγου σε βάθος άνω των χιλίων μέτρων (Βίντεο) Κόσμος 18:32, 07.09.2023 linkedin

Πάνω από 150 Τούρκοι και διεθνείς διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για τη διάσωση ενός Αμερικανού σπηλαιολόγου που βρίσκεται βαριά άρρωστος πάνω από 1.000 μέτρα κάτω από τη γη