Η Τουρκία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σήμερα τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές, ανάμεσά τους την πυρκαγιά στην Μπούρσα (Προύσσα), τέταρτη σε μέγεθος πόλη της χώρας και σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Εκτός της Μπούρσα, όπου η φωτιά καίει από το Σάββατο, από πυρκαγιές έχουν πληγεί η περιοχή του Καράμπουκ, στη βόρεια Τουρκία, στην πλέον κατάφυτη ζώνη της χώρας, όπου βρίσκεται και η τουριστική κωμόπολη Σαφράνμπολου, και η περιοχή του Καραμάνμαρας στον νότο, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Πέντε εστίες τέθηκαν υπό έλεγχο σε τέσσερις επαρχίες, αλλά το έργο των πυροσβεστών δυσχέρανε η ισχύς των ανέμων που αναζωπυρώνει τις φλόγες», εξήγησε. «Δεδομένου του μεγέθους και της σφοδρότητας των πυρκαγιών, η ικανότητα του Κράτους να αντιδράσει με ταχύτητα σε τέτοιες καταστροφές είναι μερικές φορές περιορισμένη», πρόσθεσε.

«Οταν υπάρχει άνεμος, δεν υπάρχουν αεροπλάνα, και χρειάζονται ώρες για να ελεγχθεί, ακόμη και μέρες», δήλωσε ζητώντας από «τα 86 εκατομμύρια των πολιτών μας να κρατήσουν στο μυαλό τους αυτήν τη διευκρίνιση».

Η Τουρκία πλήττεται από κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και ένα ιστορικό ρεκόρ 50,5°C την Παρασκευή στη Σιλόπη της νοτιοανατολικής χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και τη Συρία.

Δεκαεννέα χωριά χρειάσθηκε να εκκενωθούν στην περιοχή του Σαφράνμπολου και περισσότερα από 3.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή της Μπούρσα.

Ενας πυροσβέστης πέθανε από καρδιακή κρίση το βράδυ του Σαββάτου και τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη φορτηγό που συμμετείχε τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Την Τετάρτη, δέκα δασοφύλακες και εθελοντές έχασαν τη ζωή τους παγιδευμένοι στις φλόγες στο δάσος του Εσκίσεχιρ.

Οι τουρκικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση θα παραμείνει κρίσιμη στο μέτωπο των πυρκαγιών μέχρι τον Οκτώβριο.

Ο καύσωνας σε συνδυασμό με την ξηρασία έχουν συμβάλει στην εκδήλωση περισσότερων των 3.000 πυρκαγιών από την αρχή του καλοκαιριού στην Τουρκία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με μελέτη που περιλαμβάνεται σε έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουλίου, το 88% του εδάφους της Τουρκίας είναι εκτεθειμένο σε αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης.

