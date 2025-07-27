Λογαριασμός
Τουρκία: Εικόνες αποκάλυψης απο τις πυρκαγιές στην Προύσα - Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη (Βίντεο)

Οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια, ενώ μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη - O ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τους καπνούς

Τουρκία - φωτιά

Ανεξέλεγκτη φωτιά μαίνεται στην επαρχία Προύσα της Τουρκίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και κλείνοντας κεντρικούς οδικούς άξονες. Εδώ και αρκετές ήμερες ολόκληρη η αρκτογρααμμή της Μικράς Ασίας, ταλαιπωρείται από πυρκαγιές. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στις περιοχές Kestel και Gürsu και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και πολύ υψυλών θερμοκρασιών που ταλαθ, σύμφωνα με την ertnews.

Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και οι συνθήκες τρομακτικές. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια, ενώ μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, καταστρέφοντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι βιβλικής καταστροφή και θυμίζουν αποκάλυψη, με τον ουρανό να έχει σκοτεινιάσει από τους καπνούς και τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα προς κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Φωτιές Πυρκαγιά Φωτιά
