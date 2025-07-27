Ανεξέλεγκτη φωτιά μαίνεται στην επαρχία Προύσα της Τουρκίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και κλείνοντας κεντρικούς οδικούς άξονες. Εδώ και αρκετές ήμερες ολόκληρη η αρκτογρααμμή της Μικράς Ασίας, ταλαιπωρείται από πυρκαγιές. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στις περιοχές Kestel και Gürsu και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και πολύ υψυλών θερμοκρασιών που ταλαθ, σύμφωνα με την ertnews.

BREAKING:



Unprecedented forest fires have erupted in Turkey amid soaring temperatures.



Flames have engulfed parts of Turkey's eastern Antalya and spread to residential zones in Bursa. pic.twitter.com/b8PmXBLP4Z July 27, 2025

Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και οι συνθήκες τρομακτικές. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια, ενώ μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, καταστρέφοντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

🇹🇷 Turkiye is burning.

Over 1,000 wildfires have scorched ~80,000 hectares.



•13 dead, 50,000+ evacuated.

•Major fires in İzmir, Bilecik, Antalya, Eskişehir, Bursa.

•Heatwaves, strong winds fueling disaster.#TurkeyWildfires



pic.twitter.com/MfSzS4WLcE — 𝙉𝙤𝙢𝙖𝙙 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 #TurkiyeWildFire (@nomadaesthetic) July 26, 2025

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι βιβλικής καταστροφή και θυμίζουν αποκάλυψη, με τον ουρανό να έχει σκοτεινιάσει από τους καπνούς και τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα προς κατοικημένες περιοχές.

Bursa'da yangın büyüyor!



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara 'kül uyarısı' yapıldı https://t.co/tsKvYtthys pic.twitter.com/OopVLLlNNI — Habertürk (@Haberturk) July 26, 2025

CNN Turk, which carries your name and corporate identity, is engaged in false reporting. While fires continue throughout Turkey, they are sharing NASA's heat map as a "Fire Map" and manipulating citizens.@CNN @cnni @CNNPolitics pic.twitter.com/hhviNDMOQO — Furkan Şahin (@furkaansaahiinn) July 26, 2025

