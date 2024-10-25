Λογαριασμός
Λεπτό προς λεπτό η επίθεση στην αεροδιαστημική βιομηχανία TAI στην Άγκυρα - Στο φως όλες οι λεπτομέρειες

15.26. Το κλεμμένο από τους τρομοκράτες ταξί καταφθάνει στο φυλάκιο της TAI. Πώς περιέγραψε την επίθεση ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών

Τουρκία: Λεπτό προ λεπτό η επίθεση στην αεροδιαστημική βιομηχανία TAI

Στην αιματηρή τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της TAI (TUSAS), της τουρκικής αεροδιαστημική βιομηχανίας στην Άγκυρα, αναφέρθηκε «λεπτό προς λεπτό» ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. Υπενθυμίζεται πως στην επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και 22 τραυματίστηκαν, με την κουρδική οργάνωση PKK να αναλαμβάνει την ευθύνη.

15.26. Το κλεμμένο από τους τρομοκράτες ταξί καταφθάνει στο φυλάκιο της TAI. Από το όχημα βγαίνουν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ανοίγουν πυρ προκαλώντας τα πρώτα θύματα. 

Turkey

Παρά τα τραύματά του, ο φρουρός Ατακάν Σαχίν, απαντά στα πυρά και τραυματίζει την τρομοκράτισσα. 4 λεπτά μετά, στις 15.30, η γυναίκα τρομοκράτης όταν βλέπει ότι είναι τραυματισμένη, πυροδοτεί τα εκρηκτικά στο σώμα της, καθώς είχε σημαντική ποσότητα πλαστικών εκρηκτικών.

Στις 15.40, 14 λεπτά μετά την επίθεση, καταφθάνει η ομάδα ειδικών επιχειρήσεων με δύο τεθωρακισμένα, ο Αναπληρωτής Γενικός Διοικητής της Χωροφυλακής, ο Γενικός Διευθυντής Ασφάλειάς, δύο υφυπουργοί τμήματα της αστυνομίας και της χωροφυλακής καθώς και drones. 

Στις 15.52, ένα τεθωρακισμένο όχημα και 17 αστυνομικές μονάδες των ειδικών επιχειρήσεων μπήκαν στο κτίριο της ακαδημίας, γνωρίζοντας ότι ένας άνδρας τρομοκράτης κατέφυγε εκεί. Το εξωτερικό του κτιρίου είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από γυαλί, υπάρχουν τουρνικέ και πύλη. 

Turkey

Αποφασίζεται η είσοδος στο κτίριο. Εισέρχονται 17 δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων με τις προστατευτικές ασπίδες τους. Ο τρομοκράτης ρίχνει 2 χειροβομβίδες. Δύο αστυνομικοί των ειδικών επιχειρήσεων τραυματίζονται ελαφρά. 

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε περιστατικό ομηρίας. «Η σωστή λήψη αποφάσεων και το θάρρος του αξιωματικού των ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας δεν οδήγησαν σε κανένα περιστατικό που αφορούσε σε ομηρία» σημειώνεται. 

16.40. Πανικόβλητος ο τρομοκράτης καταφεύγει στον δεύτερο ή τον τρίτο όροφο όπου βρίσκεται σε αδιέξοδο. Εκεί πυροδοτεί τον εκρηκτικό μηχανισμό. 

Turkey

