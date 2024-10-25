DW: Ινδία, η «νέα Κίνα» για τη Γερμανία

Θα γίνει η Ινδία σύντομα «η νέα Κίνα» για τη Γερμανία; Αυτός φαίνεται να είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της γερμανικής κυβέρνησης , η οποία με πολλά κυβερνητικά στελέχη υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς έφτασε στο Νέο Δελχί.



Με μότο «κοινή ανάπτυξη με καινοτομία, κινητικότητα και βιωσιμότητα», στόχος του καγκελάριου Σολτς είναι να ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας με την κραταιά οικονομία της Ινδίας, την τρίτη ισχυρότερη στην Ασία, με εντυπωσιακή ανάπτυξη που αγγίζει το 8%, κι ενώ το μπρα ντε φερ Βερολίνου-Πεκίνου για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, συνεχίζεται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά επίσκεψη του Όλαφ Σολτς στην Ινδία κατά τη διάρκεια της καγκελαρίας του.



Η γερμανική βιομηχανία χρειάζεται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό άμεσα και νέες επενδύσεις αλλά και θετικά, τονωτικά μηνύματα, μετά τις σχεδιαζόμενες αποχωρήσεις των κολοσσών των μικροτσίπ Intel και Wolfspeed από τη Γερμανία. Για τη Γερμανία, τα τελευταία χρόνια ιδίως, η Ινδία θεωρείται κρίσιμη σύμμαχος με στόχο την απεξάρτηση από τις κινεζικές εισαγωγές σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων.

Προς συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία;

Τα θέματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο των έβδομων κατά σειρά κυβερνητικών διαβουλεύσεων Γερμανίας και Ινδίας. Ήδη από το νέο Δελχί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απευθυνόμενος στον οικοδεσπότη πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αναφέρθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της κρίσιμης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και ΕΕ. «Αν συνεργαστούμε, κύριε πρωθυπουργέ, θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία σε κάποιους μήνες και όχι σε κάποια χρόνια» ανέφερε ο Όλαφ Σολτς.



Όπως επισημαίνει η DW σε άρθρο της, οι σχετικές διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει το 2017, πάγωσαν το 2013 και επανεκκίνησαν το 2022. Τα αγκάθια δεν είναι άλλα από τους υψηλούς δασμούς της Ινδίας στα ευρωπαϊκά οχήματα, όπως και ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην φαρμακευτική βιομηχανία, όπου η Ινδία θεωρείται υπερδύναμη.



Από την πλευρά της η Ινδία θέλει να στηρίξει ξένες επενδύσεις, ειδικότερα από τη Γερμανία, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το «πράσινο υδρογόνο», οι ημιαγωγοί και η τεχνική νοημοσύνη. Επί τάπητος τίθενται επίσης και επενδύσεις σε αεροδρόμια και το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ινδία.

Στρατιωτική συνεργασία, διαμεσολάβηση για Ουκρανία

Η δεύτερη βασική στόχευση της επίσκεψης Σολτς στην Ινδία αφορά τη διεθνή πολιτική και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ινδία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και τη Δύση και θα μπορούσε να παίξει ρόλο διαμεσολαβήτριας.



Μόλις χθες βράδυ ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των BRICS στο Καζάν, όπου η παρουσία Πούτιν και οι επαφές του ακόμη και με τον ΓΓ του ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες επισκιάζουν την ατζέντα. Ένα άλλο θέμα που ενδέχεται να συζητηθεί είναι και το μπλόκο όπως φαίνεται που θέτει η Ινδία στην ένταξη της Τουρκίας στην ομάδα των BRICS εξαιτίας της στρατιωτικής συνεργασίας της δεύτερης με το Πακιστάν.



Από εκεί και πέρα στο τραπέζι των συνομιλιών θα βρεθεί και η στρατιωτική συνεργασία της Γερμανίας με την Ινδία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο γερμανικός εξοπλιστικός κολοσσός Thyssenkrupp Marine Systems εξετάζει την κατασκευή έξι υποβρυχίων αιχμής για το ναυτικό της Ινδίας, ενώ γερμανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στα ανοιχτά των ινδικών ακτών για κοινή άσκηση.

