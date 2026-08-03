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Σεισμός 5,6 Ρίχτερ αισθητός σε πόλεις της Αιγύπτου - Δείτε βίντεο

 Το αιγυπτιακό ινστιτούτο σημείωσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο

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Αίγυπτος

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 38 χιλιόμετρα βόρεια της αιγυπτιακής πόλης Σουέζ λίγο μετά τις 3:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου.

Το ινστιτούτο ανέφερε ότι δεν έχει λάβει αναφορές για θύματα ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.

Το αιγυπτιακό ινστιτούτο σημείωσε ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι στη χώρα αυτή.

Ο πιο φονικός στη σύγχρονη ιστορία του πολυπληθέστερου αραβικού κράτους ανάγεται τον Οκτώβριο του 1992: σεισμός 5,8 βαθμών είχε πλήξει το Κάιρο στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 500 κατοίκους του κι αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αίγυπτος Σεισμός Σεισμική Δόνηση
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