Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 38 χιλιόμετρα βόρεια της αιγυπτιακής πόλης Σουέζ λίγο μετά τις 3:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου.

Το ινστιτούτο ανέφερε ότι δεν έχει λάβει αναφορές για θύματα ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.

🌍 5.3-magnitude earthquake strikes Egypt's Ismailia province



📍 The quake is felt in Cairo and several other cities, with no immediate reports of casualties or damage as authorities activate emergency response measures and place hospitals on maximum alert… pic.twitter.com/DeqlzGxWK4 — Anadolu English (@anadoluagency) August 3, 2026

Το αιγυπτιακό ινστιτούτο σημείωσε ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι στη χώρα αυτή.

Ο πιο φονικός στη σύγχρονη ιστορία του πολυπληθέστερου αραβικού κράτους ανάγεται τον Οκτώβριο του 1992: σεισμός 5,8 βαθμών είχε πλήξει το Κάιρο στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 500 κατοίκους του κι αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους.

Πηγή: skai.gr

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