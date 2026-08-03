Μία σοβαρή συμπλοκή στη Σαντορίνη οδήγησε τις αστυνομικές Αρχές στην αποκάλυψη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων και την κατάσχεση περισσότερου από ενός κιλού ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης, χρημάτων και άλλων πειστηρίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την Κυριακή 2 Αυγούστου συνελήφθησαν στη Σαντορίνη τρεις αλλοδαποί ηλικίας 19, 21 και 25 ετών, καθώς και δύο ημεδαποί, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη παραμονή στη χώρα, πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση.

Η υπόθεση άρχισε να «ξετυλίγεται» το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου, όταν ένας 25χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε τραυματισμένος από μαχαίρι στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης. Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του προήλθε κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ ομάδας ατόμων η οποία είχε ως αφορμή διαφορές που σχετίζονταν με αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης ταυτοποίησαν τους εμπλεκόμενους και προχώρησαν στον εντοπισμό και την προσαγωγή του 19χρονου ημεδαπού και των δύο αλλοδαπών ηλικίας 19 και 21 ετών. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 19χρονου ημεδαπού 1,3 γραμμάρια κάνναβης και ένα μαχαίρι με λάμα τριών εκατοστών.

Παράλληλα, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 25χρονος τραυματίας εντοπίστηκαν 7,1 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 717 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε, ακόμη, ότι ο 21χρονος αλλοδαπός είχε δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και επέδειξε πλαστά έγγραφα. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστική απόφαση με συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απείθεια, καθώς και ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις ζωοκλοπής και κλοπής.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία όπου διέμενε ο 21χρονος μαζί με την 20χρονη ημεδαπή, καθώς και στο αυτοκίνητο της τελευταίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 1 κιλό και 33 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, κατανεμημένα σε διάφορες συσκευασίες, μία ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, καθώς και όλα τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Σαντορίνης.

Φωτ.: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου

Πηγή: skai.gr

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