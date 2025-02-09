Τρεις άνδρες τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας με μαχαίρι στο Δουβλίνο, με τον φερόμενο ως δράστης να συλλαμβάνεται, τόνισε η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης η επίθεση δεν φέρεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Ο φερόμενος δράστης βρίσκεται αυτή τη στιγμή «σε κράτηση σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης» και η αστυνομία τόνισε ότι «δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό».

«Τρεις άνδρες δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο με σοβαρά αλλά μη επικίνδυνα για τη ζωή τους τραύματα και ένας τρίτος με ελαφρά τραύματα», ανέφερε η αστυνομία.

Η επίθεση συνέβη στην περιοχή Στονιμπάτερ στο ανατολικό τμήμα της ιρλανδικής πρωτεύουσας. Η εκτίμηση της αστυνομίας σε αυτό το στάδιο είναι ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, τόνισαν η εφημερίδα Irish Times.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στο σημείο της επίθεσης και οχήματα της αστυνομίας και έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στην περιοχή και σε άλλα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Times, ο ύποπτος δράστης εξαπέλυσε την επίθεση χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι οικιακής χρήσης.

#BREAKING: Ireland police have just shot someone in Ballymun, Dublin.



It is not believed to be linked to the stabbing attack in Dublin.#Dublin #Ballymun #Stoneybatter pic.twitter.com/p8O48ayAhI — JUST IN | World (@justinbroadcast) February 9, 2025

Πηγή: skai.gr

