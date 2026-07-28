Λευκός Οίκος: «Θετικές και παραγωγικές» οι συναντήσεις του Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X. «Και οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και παραγωγικές!», πρόσθεσε.

Στη συνάντησηΤραμπ - Νετανιάχουθ παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης – σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το γραφείο του Νετανιάχου.

Η συνάντηση με τον Νετανιάχου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανάρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών να χαμογελούν πλατιά, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η όγδοη συνολικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για την επανεκλογή του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Ζελένσκι: «Καλή» η συνάντηση με τον Τραμπ - Συζητήσαμε για Patriot και διπλωματία

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι είχε μια «καλή» συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot, καθώς και «ορισμένες ακόμη ιδέες» που, όπως είπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

«Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία, είναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας τους. Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθερή υποστήριξή τους», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι είπε, επίσης, ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τραμπ για τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο της Ουκρανίας».

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου για να ξέρω τι συμβαίνει στο Ιράν - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Στο μεταξύ, πριν τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα 'εθετε στη σημερινή συνάντησή τους το ζήτημα του όρους Pickaxe στο Ιράν, επειδή, όπως είπε, «θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος».

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνεται από τον Νετανιάχου για πληροφορίες που αφορούν την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρεται στο όρος Pickaxe επειδή θέλει να διατηρήσει την αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου τα πει. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει», ανέφερε, εκφράζοντας, παράλληλα, την ενόχλησή του επειδή ο Νετανιάχου αναφέρθηκε δημόσια στις κατασκευαστικές εργασίες που, σύμφωνα με το Ισραήλ, πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

«Άκουσα τον Μπίμπι να το ανακοινώνει. Του είπα: "Γιατί δεν μου το είπες απλώς εμένα; Γιατί έπρεπε να το ανακοινώσεις σε όλο τον κόσμο; Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει"», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν και το όρος Pickaxe εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και θα πρέπει να πλήξουμε και το Pickaxe αν δεν κάνουν συμφωνία», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι «θα μπορούσα να καταστρέψω τις περισσότερες γέφυρες του Ιράν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα» και «όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ημέρα».

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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