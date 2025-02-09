Iσραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα τέσσερις αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με Αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ η εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις 19 Ιανουαρίου, παραμένει εύθραυστη.

Στο ένα από τα δύο συμβάντα, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας, ο Μαχμούντ Μπασάλ, έκανε λόγο για «τρεις νέους μάρτυρες (νεκρούς) και πολλούς τραυματίες μετά από πυροβολισμούς από ισραηλινές δυνάμεις κατοχής εναντίον αμάχων στις ανατολικές γειτονιές της πόλης της Γάζας». Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από αυτές τις γειτονιές και θέσεις του ισραηλινού στρατού.

Κάτοικοι είπαν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι τα θύματα τραβούσαν βίντεο τις ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες κοντά στον φράχτη των συνόρων με το Ισραήλ, όταν οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Αναφορικά με το περιστατικό αυτό, ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως δυνάμεις του έριξαν «προειδοποιητικές βολές» εναντίον Παλαιστινίων που πλησίασαν στρατεύματά του.

Ο στρατός επανέλαβε τη δέσμευσή του να υπερασπιστεί τους στρατιώτες του και να τηρεί την εκεχειρία, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του προς τους κατοίκους της Γάζας να μην πλησιάζουν στρατεύματα στην περιοχή.

Σε ένα άλλο συμβάν, μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε επίσης νεκρή από πυρά καθώς προσπαθούσε να φτάσει στο σπίτι της στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Μήνυμα Κατζ: «Μηδενική ανοχή σε όσους πλησιάσουν τα σύνορα»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή για τους κατοίκους της Γάζας που πλησιάζουν τα σύνορα με τη χώρα, αφού δεκάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα στρατεύματα σήμερα Κυριακή βόρεια του παλαιστινιακού θήλακα, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Η αμυντική πολιτική του Ισραήλ με τη Γάζα είναι ξεκάθαρη: Όποιος μπαίνει στη ζώνη ασφαλείας θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», ανέφερε ο Κατς.

«Θα υπάρχει μηδενική ανοχή για οποιονδήποτε αποτελεί απειλή για τα στρατεύματα των IDF ή τον φράχτη και τις κοινότητες.. Δεν θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητα της 7ης Οκτωβρίου», προσέθεσε.

Δύο νεαρές Παλαιστίνιες νεκρές από τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη

Δύο νεαρές Παλαιστίνιες γυναίκες, μία εκ των οποίων ήταν οκτώ μηνών έγκυος, σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό σε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» που εξαπέλυσε το πρωί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Η 23χρονη Σούντους Τζαμάλ Μοχάμαντ Σαλαμπί έπεσε νεκρή από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών σήμερα πριν το ξημέρωμα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς. Ο σύζυγός της, ο Γιαζάν Αμπού Σόλα, τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Η Σαλαμπί πέθανε κατά την άφιξή της σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διεκομίσθη. «Γιατροί δεν κατόρθωσαν να σώσουν τη ζωή του μωρού, επειδή η κατοχή (ο ισραηλινός στρατός) εμπόδιζε τη μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, τόνισε ότι «η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ισραηλινής στρατονομίας» ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν αυτό.

Η Σούντους και ο Γιαζάν «προσπάθησαν να φύγουν από τον καταυλισμό πριν εισβάλουν οι δυνάμεις κατοχής. Οι τελευταίες άνοιξαν πυρ κατά του οχήματός τους και η γυναίκα, μαζί με το μωρό της, σκοτώθηκαν, ενώ ο σύζυγος τραυματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουράντ Αλϊάν, μέλος της λαϊκής επιτροπής του προφυγικού καταυλισμού.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε μια «δολοφονία που διέπραξαν οι δυνάμεις κατοχής», κατηγορώντας αυτές για «σκόπιμη στόχευση ανυπεράσπιστων αμάχων».

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στον ίδιο καταυλισμό, σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό η 21χρονη Ραχάφ Φουάντ Αμπντουλά αλ Ασκάρ.

Σύμφωνα με πηγή της λαϊκής επιτροπής του καταυλισμού, η Ραχάφ σκοτώθηκε και ο πατέρας της τραυματίστηκε όταν «ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να ανοίξουν την πόρτα στο σπίτι της οικογένειάς τους».

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εξετάζει αυτές τις αναφορές.

Ο στρατός εξαπέλυσε σήμερα το πρωί μια ευρεία στρατιωτική επιχείρηση στη Νουρ Σαμς στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στους γειτονικούς καταυλισμούς Τούλκαρεμ και Τζενίν.

Ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Τζενίν στις 21 Ιανουαρίου, την οποία αξιωματούχοι περιέγραψαν ως "μεγάλης κλίμακας και σημαντική στρατιωτική επιχείρηση".

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών και τέθηκε υπό κράτηση αριθμός καταζητούμενων υπόπτων.

