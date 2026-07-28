Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους οκτώ συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε στο Ηράκλειο τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

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