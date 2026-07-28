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Ηράκλειο Κρήτης: Ποινικές διώξεις στους οκτώ που συνελήφθησαν για απάτες, ζωοκλοπές και εκβιασμούς

Πρόκειται για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία εξαπατούσαν τις αρμόδιες αρχές, αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις

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Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους οκτώ συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε στο Ηράκλειο τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ηράκλειο εγκληματική οργάνωση
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