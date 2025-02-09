Άκρως διαχυτική και τρυφερή με τον πρίγκιπα Χάρι εμφανίστηκε η Μέγκαν Μαρκλ στην τελετή έναρξης των αγώνων Invictus Games, λίγες ώρες μετά τις σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το πρόσωπό της.

Όπως αναφέρει το BBC, αν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι κρύβεται πίσω από τις αγκαλιές και τα φιλιά που αντάλλαξε το ζευγάρι χθες το βράδυ, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά, το σίγουρο είναι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκαν πιο ενωμένοι και αγαπημένοι από ποτέ, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όσους συμμερίζονται τις απόψεις του Αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή το βράδυ ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους της New York Post ότι δεν σχεδιάζει να απελάσει τον πρίγκιπα Χάρι από τις ΗΠΑ εν μέσω μιας νομικής μάχης για το μεταναστευτικό του καθεστώς, αφήνοντας αιχμές κατά της Μέγκαν Μαρκλ. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό, θα τον αφήσω ήσυχο. Αρκετά προβλήματα έχει με τη γυναίκα του. Είναι απαίσια», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά την αντιπάθειά του για το πρόσωπο της δουκισσας του Σάσεξ.

«Κανονικά δεν σκόπευα να μιλήσω απόψε»

Την επομένη αυτής της δήλωσης, η Μέγκαν έδωσε μια ομιλία γεμάτη συναίσθημα στην εναρκτήρια δεξίωση των Invictus Games 2025 στο Βανκούβερ, αποθεώνοντας τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, για την αφοσίωσή του στους βετεράνους και τους ενόπλους.

Στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κάποια επίσημη εκδήλωση έπειτα από 6 μήνες, όπως αναφέρει το περιοδικό People, η Δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τη ζωή τους και εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή τους στον Καναδά.

«Δεν σκόπευα να μιλήσω απόψε», σημείωσε η Μαρκλ, φορώντας ένα αμάνικο μίντι φόρεμα «Willow» της μάρκας A.L.C. σε χρώμα δαμασκηνί, κάτω από το λευκό της πανωφόρι. «Φτάσαμε μόλις πριν από λίγες ώρες και άγγιξα καναδικό έδαφος και είπα: "Ω, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου”».

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι και αναγνωρίζουμε, επίσης, ότι οι περισσότεροι από εσάς είστε πιθανώς πολύ εξαντλημένοι από το πόσα ταξίδια έχετε κάνει, πόση αδρεναλίνη έχετε ανεβάσει, πόσο ενθουσιασμένοι είστε για αυτό που θα είναι μια από τις πιο εξαιρετικές, αξέχαστες εβδομάδες για εσάς και τις οικογένειές σας», συνέχισε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και θα ήταν παράλειψη αν δεν εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία να σας παρουσιάσω κάποιον που σημαίνει πολλά για μένα και ξέρω ότι σημαίνει πολλά για όλους σας», πρόσθεσε μιλώντας για τον πρίγκιπα Χάρι.

Μάλιστα, όταν αργότερα το ζευγάρι επέστρεψε στις κερκίδες για να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής, οι εκδηλώσεις αγάπης μεταξύ τους έκλεψαν την παράσταση. Η Μεγκαν Μαρκλ κρατούσε τρυφερά το χέρι του Χάρι, του χαμογελούσε συνεχώς, τον αγκάλιασε και τον φίλησε, με τις φωτογραφίες τους να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως στα social media.

Meghan Markle grabs Prince Harry and kisses him on the lips after noticing the camera on her during the Invictus Games. pic.twitter.com/SKh9rCDnEl — Oli London (@OliLondonTV) February 9, 2025

Πηγή: skai.gr

