Ο Τραμπ δεν βιάζεται με το σχέδιό για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι "δεν υπάρχει βιασύνη" για το σχέδιό του για τη Γάζα, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του παλαιστινιακού εδάφους, άδειου από τους κατοίκους του, για να κατασκευάσουν στον θύλακα οικοδομικά έργα και να κάνουν οικιστική ανάπτυξη.

"Δεν βιαζόμαστε, δεν υπάρχει καμιά βιασύνη", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Γάζα θα "παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ισραήλ στο τέλος των μαχών", είχε τονίσει την Πέμπτη. Έως τότε, οι Παλαιστίνιοι "θα έχουν ήδη μετεγκατασταθεί" αλλού στην περιοχή, συγκεκριμένα στην Αίγυπτο ή στην Ιορδανία.

Οι δύο αυτές χώρες απέρριψαν τη συγκεκριμένη επιλογή, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για τον κίνδυνο "εθνοκάθαρσης". Την πρόταση αυτή απέρριψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η Χαμάς όπως και η Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πολύ ασαφές ως προς τα λεπτομερή στοιχεία της εφαρμογής του, το σχέδιο αυτό απομακρύνει ωστόσο την προοπτική, σε βάθος χρόνου, μιας λύσης δύο κρατών για τη διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν 80 χρόνια.

Τη διευθέτηση αυτή υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τώρα, αλλά το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά σε αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.