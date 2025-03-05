Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη στον ανακριτή στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διατάχθηκε αναφορικά με καταγγελίες για πλαστογραφία στους τίτλους σπουδών του.

Ο δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της «πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων» με βάση έκθεση που συνέταξε το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YΟK) της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία η μετεγγραφή του στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν νόμιμη.

Στην κατάθεσή του ο Ιμάμογλου είπε ότι δεν είναι καν σαφές για ποιο λόγο κατηγορείται. «Ήρθα εδώ από σεβασμό προς το Κράτος Δικαίου και τις δικαστικές αρχές, ό,τι κι αν συμβαίνει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κατάθεσή του δεν αποσκοπεί στην υπεράσπισή του, αλλά να καταγραφούν οι εναντίον του παράνομες πράξεις, «ων ουκ έστιν αριθμός».

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται χωρίς αυθαιρεσίες, σύμφωνα με την αρχή του Κράτους Δικαίου, και υποστήριξε: «Το γεγονός ότι κλήθηκα να καταθέσω για τρίτη φορά τον τελευταίο μήνα δείχνει σαφώς ότι η διαδικασία που διεξάγεται είναι ασυμβίβαστη με τις αρχές του Κράτους Δικαίου. Η φύση και η χρονική στιγμή αυτής της διαδικασίας εναντίον μου είναι μια ακόμη απόδειξη αυτού του γεγονότος».

«Συνετάχθη μια έκθεση στην οποία έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν οι σημερινοί νόμοι σε καταστάσεις πριν από 35 χρόνια και με βάση αυτή την έκθεση έγινε μια κατηγορία εναντίον μου», δήλωσε ο Ιμάμογλου σχετικά με την έρευνα για το πτυχίο του.

Η συγκεκριμένη εισαγγελική έρευνα είναι η τελευταία πράξη στο μπαράζ δικαστικών διώξεων εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου μητροπολιτικού δήμου της χώρας και ισχυρότερος υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά από δίκες, οι ποινές φυλάκισης για τις οποίες ξεπερνούν τα 23 χρόνια, και έχει ζητηθεί έως σήμερα πέντε φορές η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Στις 23 Μαρτίου θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές στο CHP για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες, αν δεν διεξαχθούν πρόωρα, προγραμματίζονται για το 2028. Ισχυρότερος υποψήφιος, έναντι του νυν προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι ο Ιμάμογλου.

Πριν από λίγες εβδομάδες ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη επειδή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε υποστήριξε ότι στις δικαστικές υποθέσεις, που τον αφορούν και καταλήγουν στη Δικαιοσύνη, διορίζεται ως εμπειρογνώμονας το ίδιο πρόσωπο, το οποίο αλλάζει την πορεία των δικών εις βάρος του, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι εξαρχής υπέρ του. Ο Ιμάμαογλου κατηγορείται ότι στοχοποίησε τον εμπειρογνώμονα που είναι αρμόδιος να γνωμοδοτεί σε δίκες και με αυτόν τον τρόπο αποπειράθηκε να επηρεάσει τη διεξαγωγή μίας δίκαιης δίκης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, η εισαγγελίας είχε ζητήσει επίσης την ποινική δίωξη του Ιμάμογλου με ποινή φυλάκισης έως 7 έτη και 4 μήνες, έκπτωσή του από τα δημόσια αξιώματα και η στέρηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε σχέση με σχόλιά του για έναν εισαγγελέα ο οποίος χειρίζεται δικαστικές υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες εις βάρος αντιπολιτευόμενων πολιτικών στελεχών. Η δίκη γι' αυτή την υπόθεση θα διεξαχθεί τις 11 Απριλίου.

Εις βάρος του Ιμάμογλου εκκρεμεί ήδη πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών από τη γνωστή υπόθεση του 2019, επειδή χαρακτήρισε «ανόητους» τα μέλη του Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής που δεν επικύρωσαν τη νίκη του στον δήμο της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να επαναληφθούν οι εκλογές στις οποίες επίσης αναδείχθηκε νικητής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

