Σνομπάρουν τα Tesla στη Γερμανία - Βουτιά 76% στις πωλήσεις

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla συνέχισε να χάνει έδαφος τον Φεβρουάριο στη γερμανική αγορά αυτοκινήτου ενώ οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Τον Φεβρουάριο, πουλήθηκαν μόνο 1.429 οχήματα Tesla, αποκλειστικά ηλεκτρικά, μια βουτιά κατά 76,3% σε ετήσια βάση, «ύστερα από μια ήδη σημαντική πτώση τον Ιανουάριο εν μέσω διαμάχης γύρω από τον Ίλον Μασκ, τον επικεφαλής της αμερικανικής εταιρίας», όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία για τα οχήματα (KBA).

Η Tesla έχασε σημαντικό έδαφος στη γερμανική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μετά τις δηλώσεις του Μασκ υπέρ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων της αμερικανικής εταιρείας τον Ιανουάριο ήταν μόλις 1.277, ήτοι οι λιγότερες που έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο, σημαντική πτώση στις πωλήσεις καταγράφηκε και στην Αγγλία και την Γαλλία.

Οι πωλήσεις οχημάτων Tesla στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, «βυθίστηκαν» κατά 63% τον Ιανουάριο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν πτώση 12%.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Ιλον Μασκ στα εγκαίνια του εργοστασίου Tesla στο Gruenheide της Γερμανίας, Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

Πηγή: skai.gr

