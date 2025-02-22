Νέα έρευνα εις βάρος του Ιμάμογλου, αυτή τη φορά για πλαστογραφία πτυχίου

Έρευνα για πλαστογραφία πανεπιστημιακού πτυχίου ξεκίνησε κατά του δημάρχου της αντιπολίτευσης της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο πέντε άλλων δικαστικών ερευνών, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο Anadolu.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος υπέβαλε την υποψηφιότητά του την Παρασκευή για να εκπροσωπήσει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα), το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στις επόμενες προεδρικές εκλογές, θα παρουσιαστεί σε ακροαματική διαδικασία στις 26 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο αυτής της νέας έρευνας για «παραποίηση επίσημου εγγράφου», διευκρινίζει το Anadolu.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, γιατί το τουρκικό Σύνταγμα ορίζει ότι κάθε υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορείται εδώ και καιρό από τους αντιπάλους του ότι έχει πλαστογραφήσει το πτυχίο του, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Απαντώντας στις κατηγορίες ενός δημοσιογράφου, ο δήμος της Κωνσταντινούπολης δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2024 φωτοαντίγραφο πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων που απονεμήθηκε στον Ιμάμογλου το 1995 από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος της αντιπολίτευσης, ο οποίος επανεξελέγη στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, αποτελεί αντικείμενο άλλων πέντε δικαστικών ερευνών, δύο από τις οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο.

Συχνά στοχοποιημένος από τον πρόεδρο Ερντογάν, που και ο ίδιος διετέλεσε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και επτά μηνών με απαγόρευση πολιτικών δραστηριοτήτων για «προσβολή» μελών της Τουρκικής Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής, απόφαση την οποία έχει εφεσιβάλει.

Σφοδρός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν, ο Ιμάμογλου κατήγγειλε την «παρενόχληση» του από το δικαστικό σύστημα στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς αποχωρούσε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης όπου ανακρίνονταν στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε έπειτα από κριτική στον εισαγγελέα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

