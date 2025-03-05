Αναλένα Μπέρμποκ: Η Γερμανίδα ΥΠΕΞ αποσύρεται από την ηγεσία των Πρασίνων

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, ενημέρωσε την κοινοβουλευτική ομάδα των Πρασίνων και την τοπική οργάνωση της εκλογικής της περιφέρειας στο Πότσνταμ του Βραδεμβούργου ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει νέα ηγετική θέση στο κόμμα ή σε κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα παραμείνει ωστόσο βουλευτής.

Στην σχετική επιστολή της, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το περιοδικό Der Spiegel, η κυρία Μπέρμποκ γράφει ότι «για προσωπικούς λόγους» αποφάσισε να κάνει «ένα βήμα μακριά από τα δυνατά φώτα της δημοσιότητας» και να μην θέσει υποψηφιότητα για την θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων.

Μέχρι τώρα θεωρείτο βέβαιο ότι η υπουργός Εξωτερικών θα αντικαθιστούσε την Μπρίτα Χάσελμαν στην ηγεσία της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, εκπροσωπώντας την πτέρυγα των «ρεαλιστών» (Realos).

«Αυτά τα έντονα χρόνια είχαν και ένα προσωπικό τίμημα»

Στην επιστολή της η Αναλένα Μπέρμποκ εξηγεί ακόμη ότι περίμενε μέχρι και τις κρατιδιακές εκλογές στο Αμβούργο, οι οποίες διεξήχθησαν την περασμένη Κυριακή, και ότι «έπειτα από χρόνια στις μεγάλες ταχύτητες» θέλει τώρα να περάσει ένα διάστημα προκειμένου να σκεφτεί «τι σημαίνει αυτή η στιγμή» για την ίδια και για την οικογένειά της.

«Όλα αυτά τα χρόνια, έδινα κάθε φορά τα πάντα. Κάθε τόσο σκόνταφτα, μόνο όμως για να συνεχίσω κατόπιν με διπλάσια δύναμη, επειδή αγαπώ τόσο πολύ την χώρα μας στην καρδιά της Ευρώπης και το κόμμα μας. Ταυτόχρονα, αυτά τα έντονα χρόνια είχαν και ένα προσωπικό τίμημα, ενώ βέβαια πονάει και το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και το γεγονός ότι δεν θα είμαστε πλέον στην κυβέρνηση», γράφει η Γερμανίδα πολιτικός.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Die Zeit είχε πρόσφατα αναφέρει ότι η μία από τις κόρες της είχε διαμαρτυρηθεί ότι της λείπει η μητέρα της, η οποία αναγκάστηκε δύο φορές να ακυρώσει τις οικογενειακές διακοπές, ενώ τα παιδιά της ήταν αναγκασμένα να κυκλοφορούν με ασφάλεια, καθώς είχαν υπάρξει κάποιες απειλές.

Επιπλέον, τον περασμένο Νοέμβριο η Αναλένα Μπέρμποκ ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον σύζυγό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

