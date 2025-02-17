Αποκλεισμό του Ιμάμογλου από την πολιτική και ποινή φυλάκισης έως 4 χρόνια ζητά ο εισαγγελέας

Ποινή φυλάκισης από δύο έως τέσσερα χρόνια και αποκλεισμό από την ενεργό πολιτική ζητεί για τον δήμαρχο Κωνσταντινουπόλεως Εκρέμ Iμάμογλου η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο κ. Ιμάμογλου κατηγορείται για το αδίκημα της «απόπειρας επηρεασμού δικαστικού λειτουργού, πραγματογνώμονα ή μάρτυρα».

Η δίκη θα γίνει στις 11 Απριλίου.

Για το αδίκημα αυτό οι δικαστικές αρχές της Πόλης ζητούν κάθειρξη έως και τεσσάρων ετών μαζί με στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Στο πλαίσιο του ιδίου κατηγορητηρίου η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζητεί επίσης ποινή φυλάκισης από έξι έως 14 χρόνια για τους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου Ηalk TV, Μπαρίς Πεχλιβάν και Κιουρσάντ Ογιούζ, καθώς και φυλάκιση από τέσσερα έως εννέα έτη για τον διευθυντή του δικτύου Σουάτ Τοκτάς, την παρουσιάστρια Σεντά Σελέκ και τον διευθυντή σύνταξης Σερχάν Ασκέρ.

Το δίκτυο είχε δημοσιεύσει τηλεφωνική συνομιλία των δημοσιογράφων του με τον εμπειρογνώμονα που είχε αποκαλύψει το όνομά του ο Ιμάμογλου και κατηγορούνται επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει πως τον κατέγραψαν και δημοσίευσαν τη συνομιλία.

Πηγή: skai.gr

