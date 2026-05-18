Ανησυχία για νίκη της Ακροδεξιάς στη Σαξονία-Άνχαλτ

Συζήτηση στη Γερμανία για ενδεχόμενα μέτρα σε περίπτωση κυβέρνησης AfD στη Σαξονία‑Άνχαλτ. Υπουργοί Εσωτερικών των κρατιδιών προειδοποιούν για κινδύνους στην ασφάλεια και ζητούν προετοιμασία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ έχουν ήδη προσλάβει χαρακτήρα βαρομέτρου για ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Η άνοδος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία κινείται με καταιγιστικούς ρυθμούς και σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση έφτασε να αγγίζει το 41%.

Πηγή: Deutsche Welle

Το γεγονός αυτό προβληματίζει ήδη τους πολιτικούς κύκλους του Βερολίνου, αλλά και τις κυβερνήσεις άλλων κρατιδίων, δεδομένου ότι η AfD θα μπορούσε σύντομα να καταγράψει την πρώτη μεγάλη νίκη της σε γερμανικό κρατίδιο, ακόμα και με αυτοδυναμία, οδηγώντας την στον σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης, κάτι που έχει αποφευχθεί προς το παρόν σε άλλα κρατίδια, όπως η Θουριγγία.Σύμφωνα με πολυάριθμα ρεπορτάζ στον γερμανικό Τύπο και μετά από αποκαλύψεις στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, υπουργοί Εσωτερικών γερμανικών κρατιδίων προειδοποιούν για κινδύνους στην ασφάλεια της χώρας και τη λειτουργία των κρατικών θεσμών από τη δράση της AfD, ζητώντας κατάλληλη προετοιμασία για το ενδεχόμενο νίκης και ανάληψης της εξουσίας στη Σαξονία-Άνχαλτ από το ακροδεξιό κόμμα.Τα εν λόγω κρατίδια φέρονται να ζητούν μάλιστα επίσπευση της σχετικής συζήτησης τον Ιούνιο, δεδομένου ότι οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλντ αναμένονται τον Σεπτέμβριο.Προειδοποιήσεις για αυταρχικές πρακτικέςΣύμφωνα με τον Γκέοργκ Μάιερ, Σοσιαλδημοκράτη υπ. Εσωτερικών στο κρατίδιο της Θουριγγίας, όπου η AfD παίζει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο: «Eξαιτίας των πολυάριθμων επαφών της AfD με αυταρχικά κράτη και της δικτύωσής της με ακροδεξιές οργανώσεις, αποτελεί απειλή για την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Επομένως, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαρρεύσουν μυστικές πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας στη Ρωσία ή σε ακροδεξιούς κύκλους».Δεδομένων των υψηλών ποσοστών της AfD στις δημοσκοπήσεις στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Γκέοργκ Μάιερ από τη Θουριγγία προειδοποιεί ακόμα και για «πραξικόπημα» στο γειτονικό ανατολικογερμανικό κρατίδιο. «Τα σχέδια της AfD έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τον νόμο», δήλωσε στο δίκτυο RND.Αναφερόμενος σε ανακοίνωση του επικεφαλής υποψηφίου της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, υπογράμμισε ότι αυτός σκοπεύει να προβεί σε 150 έως 200 αντικαταστάσεις/νέους διορισμούς σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις του κρατιδίου, εάν το κόμμα του κερδίσει στις εκλογές. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν απλώς να αντικατασταθούν μαζικά κατά βούληση», πρόσθεσε ο Μάιερ.Ωστόσο, η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) φέρεται να απέρριψε αιτήματα που φέρονται να κατατέθηκαν από κύκλους υπουργών Εσωτερικών των ομόσπονδων κρατιδίων για προληπτικές ενέργειες, θεωρώντας ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά, και όχι με τη λήψη συγκεκριμένων πρότερων μέτρων.

