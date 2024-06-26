Σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατζ, χαρακτηρίζοντάς τον εγκληματία πολέμου με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για την κλιμάκωση των εντάσεων με τη χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ειδικότερα σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ αναφέρει: «Ο Ερντογάν ανακοίνωσε την υποστήριξή του στη Χεζμπολάχ ενάντια στις απειλές του Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι ένας εγκληματίας πολέμου που σφάζει αθώους Κούρδους στα σύνορα της Συρίας και προσπαθεί να αρνηθεί στο Ισραήλ το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που επιτίθεται από τον Λίβανο υπό τις διαταγές του Ιράν».

«Σώπα και ντροπή σου!» Ο Κατς τελειώνει.

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 26, 2024

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε την Τετάρτη τις δυτικές δυνάμεις ότι υποστηρίζουν τα ισραηλινά σχέδια για επίθεση στον Λίβανο και εξάπλωση πολέμου.

Ο Ερντογάν, ένθερμος επικριτής του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα μετά την καταστροφική επίθεση της τρομοκρατικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου, έχει εκφράσει συχνά την υποστήριξή του στην παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

