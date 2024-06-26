Το ΝΑΤΟ δεν είναι, και δεν θα γίνει, μέρος της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τόνισε την Τετάρτη ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.



«Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα συζητήσει την ενίσχυση του ρόλου του στον συντονισμό της υποστήριξης για την Ουκρανία και την εκπαίδευση [των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων]», δήλωσε ο Σολτς στη Bundestag σχετικά με τις συνόδους κορυφής ΕΕ και ΝΑΤΟ, που πρόκειται να διεξαχθούν στις 27-28 Ιουνίου και 9-11 Ιουλίου αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

«Είναι ταυτόχρονα προφανές, και θεωρώ σημαντικό να δηλώσω ότι λόγω αυτού που κάνουμε, το ΝΑΤΟ δεν θα είναι μέρος της σύγκρουσης.ξεκαθάρισε.Ο καγκελάριος Σολτς υποστήριξε ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχει ομοφωνία για αυτό το θέμα., ακόμη και όταν σκεφτόμαστε τις προοπτικές ασφάλειας της Ουκρανίας», είπε ο Σολτς.Η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 9-11 Ιουλίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το Κίεβοστη Βορειοατλαντική Συμμαχία στη σύνοδο κορυφής της Ουάσιγκτον.Στις 11 Ιουλίου 2023, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους υιοθέτησε τελικό ανακοινωθέν διαβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά προσθέτοντας ότι η πρόσκληση για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το Κίεβο θα μπορούσε να παραταθεί έως ότου «συμφωνήσουν, ενώ δεν προσδιορίστηκε πιθανό χρονοδιάγραμμα για την αποδοχή της ένταξης.Πριν από τη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους, το Κίεβο έκανε δηλώσεις σχετικά με τη φιλοδοξία του να λάβει την πρόσκληση για ένταξη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίαςανέφερεμάλιστα ότι ενδέχεται να μην παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής εάν δεν αποφάσιζε να καλέσει το Κίεβο, αλλά στη συνέχεια επέλεξε να ταξιδέψει στο Βίλνιους.Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ουκρανία υπέβαλε αίτησηΗ συμμαχία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι αδύνατο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ όσο η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης.

