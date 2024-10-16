Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5.9 Ρίχτερ στην πόλη Καλέ της Μαλάτειας στην ανατολική Τουρκία σημειώθηκε στις 10.46 πρωί της Τετάρτης. To εστιακό βάθος είναι μόλις 6 χιλιόμετρα.

Η AFAD (υπηρεσία έκτακτων αναγκών της Τουρκίας) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός έχει επίκεντρο τη Μαλάτεια, και έγινε αισθητός στο Ντιγιάρμπακιρ και στο Ελαζίγ.

«Αυτός ο σεισμός θα έχει μετασεισμούς, το μέγεθος τους μπορεί να είναι έως και 5. Είναι καλύτερα να είστε προσεκτικοί και να μείνετε έξω για λίγο» δήλωσε Τούρκος σεισμολόγος.

Ο δήμαρχος της Μαλάτειας, Σαμί Ερ, σχολίασε ότι έως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απώλεια ζωής ή περιουσίας, προσθέτοντας ότι πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στο τοπικό γήπεδο για προστασία.

«Η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων οργάνων μας ξεκίνησαν επιτόπιους ελέγχους στον σεισμό 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Καλέ της Μαλάτειας. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Προσφέρω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές. Προσφέρω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό» ανέφερε σε μήνυμά του στο X o υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Υπήρξαν 374 κλήσεις για βοήθεια στο Τηλεφωνικό Κέντρο 112 λόγω του σεισμού.

Συνολικά 3 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις επαρχίες Μαλάτεια, Σανλιούρφα και Ελαζίγ.

Ζωντανοί διασώθηκαν 4 άνθρωποι από μερικώς κατεστραμμένο κτίριο στην επαρχία Ελαζίγ.

Πτώσεις βράχου σημειώθηκαν στις περιοχές Ποτουργκέ και Καλέ στη Μαλάτεια.



Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου 2023 από δίδυμους σεισμούς 7,7 Ρίχτερ και 7,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο το Καχραμάνμαράς της Ανατολικής Τουρκίας που ισοπέδωσαν 13 επαρχίες, σε μία έκταση που ξεπερνά την ηπειρωτική Ελλάδα.

Αυτός ήταν ο χειρότερος σεισμός που βίωσε η Τουρκία τον τελευταίο αιώνα.

Πρώτες εκτιμήσεις Τούρκων σεισμολόγων κάνουν λόγο για νέο ανεξάρτητο σεισμό και όχι μετασεισμό της δόνησης της 6ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

