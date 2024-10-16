Μια 23χρονη Βρετανίδα έγινε η νεότερη γυναίκα που ανέβηκε στις 14 κορυφές 8.000 μέτρων και άνω στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Adriana Brownlee έφτασε στην κορυφή Σισαπάνγκμα μήκους 8.027 μέτρων στο Θιβέτ στις 9 Οκτωβρίου, και έγινε ταυτόχρονα το δεύτερο άτομο από τη Βρετανία που ανέβηκε εκεί. Πριν η Brownlee έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ και αποφάσισε να σκαρφαλώσει και τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου, όπως ανέφεραν οι Times.

«Άρχισα να κλαίω», είπε στους Times περιγράφοντας πως ένιωσε καθώς πλησίαζε την κορυφή. «Δεν είχα φτάσει ακόμα στην κορυφή, δεν μπορούσα καν να το δω, αλλά ήξερα ότι θα τα κατάφερνα. Χρειάστηκε άλλη μια ώρα για να φτάσουμε στην απίστευτη κορυφή».

«Ήταν η πιο απίστευτη στιγμή. Έκλαψα ξανά σκεφτόμενη ότι μόλις είχα φτάσει και τις 14 κορυφές των 8.000 μέτρων και έγραψα ιστορία».

Η Brownlee, η οποία μεγάλωσε στο νοτιοδυτικό Λονδίνο και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Bath, λέγεται ότι είχε εκφράσει τη φιλοδοξία της όταν ήταν 8 χρονών στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα είχε γράψει: «Θα ήθελα να γίνω διάσημη για την αναρρίχηση στο ψηλότερο βουνό στον κόσμο… και να γίνω ένα από τα νεότερα κορίτσια που το κάνουν αυτό».

Οι 14 υψηλότερες κορυφές είναι τα εξής: Έβερεστ, Κ2, Κανγκτσεντζούνγκα, Λότσε, Μακάλου, Τσο Ογιού, Νταουλαγκίρι Ι, Μανασλού, Νανγκά Παρμπάτ, Ανναπούρνα Ι, Γκασέρμπρουμ Ι, Μπροντ Πικ, Γκασέρμπρουμ ΙΙ και Σισαπάνγκμα.

«Η ορειβασία είναι η διαφυγή μου. Με κάνει να νιώθω ελεύθερη και αληθινά συνδεδεμένη με τον εαυτό μου», ανέφερε η 23χρονη.

Η ίδια δήλωσε ότι θέλει να συνεργαστεί με άλλους που έχουν ενθουσιασμό για την ορειβασία. «Θέλω να βοηθήσω άλλους να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους δημιουργώντας μια νέα γενιά εμπειριών ορειβασίας και πεζοπορίας σε μεγάλο υψόμετρο».

Λιγότεροι από 100 άνθρωποι έχουν σκαρφαλώσει και τις 14 κορυφές, οι οποίες βρίσκονται όλες στην οροσειρά των Ιμαλαΐων και του Καρακοράμ. Ο πρώτος Βρετανός ορειβάτης που το έκανε ήταν ο Alan Hinkes το 2005.

Πηγή: skai.gr

