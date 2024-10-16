Ισραήλ: Νέα σύλληψη για σχέδιο δολοφονίας επιφανούς προσωπικότητας

Ένας κάτοικος της πόλης Πετάχ Τίκβα συνελήφθη με την κατηγορία ότι σχεδίαζε δολοφονία Iσραηλινών προσωπικοτήτων κατόπιν εντολής του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.



Η ανακοίνωση κατονομάζει τον ύποπτο ως Βλάντιμιρ Βερχόφσκι, 35 ετών, από την Πετάχ Τίκβα, προσθέτοντας ότι συνελήφθη «αφού εκτέλεσε διάφορα καθήκοντα» για ιρανικές πηγές έναντι πληρωμής. Οι ενέργειες περιλάμβαναν γκράφιτι με σπρέι, ανάρτηση αφισών και συλλογή πληροφοριών για έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, είπε η αστυνομία.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Βερχόφσκι συμφώνησε να δολοφονήσει έναν Ισραηλινό επιστήμονα με αντάλλαγμα μια πληρωμή 100.000 δολαρίων και έφτασε στο σημείο να αποκτήσει ένα όπλο για να εκτελέσει σχέδιο.



Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για παράταση της κράτησής του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν επειδή πραγματοποίησαν μια σειρά σαμποτάζ για λογαριασμό του Ιράν και σχεδίαζαν να δολοφονήσουν έναν «επιφανή Ισραηλινό», ανακοίνωσαν εξάλλου τη Δευτέρα η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ και η αστυνομία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

