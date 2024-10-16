Η δολοφονία που «συντάραξε τους Φρουρούς της Επανάστασης» - Ποιος ήταν ο Αμπάς Νιλφορουσάν

Η δολοφονία του Αμπάς Νιλφορουσάν, νούμερο 2 στην ιεραρχία των Φρουρών της Επανάστασης, ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για το ισλαμικό καθεστώς στην Τεχεράνη, καθώς και για τους περιφερειακούς συμμάχους, σύμφωνα με Ιρανό αναλυτή του ισραηλινού Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Νιλφορουσάν ήταν επίσης διοικητής της Δύναμης Κουντς στον Λίβανο και εξαλείφθηκε μαζί με τον πρώην αρχηγό της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.

Μιλώντας στην ισραηλινή εφημερίδα Maariv, ο αναλυτής Μπένι Σαμπτί σχολιάζει: «Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο επικεφαλής των επιχειρήσεων στους Φρουρούς της Επανάστασης και πολλές αποστολές, προμήθειες και προϋπολογισμοί περνούσαν από τα χέρια του. Ήταν υπεύθυνος για οτιδήποτε μας απασχολεί, την έγκριση προϋπολογισμών και τη μεταφορά όπλων στη Συρία και στον Λίβανο, τη διατήρηση όλων των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που λειτουργούν κυρίως μέσω διασυνδέσεων με τη Συρία».

Ο Σαμπτί σημείωσε ότι ο Νιλφορουσάν «είναι γνωστός στο σύστημα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι εμφανίστηκε ξαφνικά έτσι, αλλά τα ΜΜΕ συνήθως ακούνε όταν συμβαίνει κάτι».

«Ήταν ένας από τους εξτρεμιστές. Ήταν 14 ετών, όταν έγινε η επανάσταση στο Ιράν και σε αυτή την ηλικία στρατολογήθηκε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Καταγόταν από ένα ακραίο μέρος και μια πολύ ακραία πόλη. Το υπόβαθρο στο Ιράν είναι πολύ σημαντικό όταν μεγαλώνεις σε ένα ακραίο περιβάλλον, έτσι συνεχίζεις την πορεία σου» πρόσθεσε.

Σχετικά με τις δραστηριότητες του Νιλφορουσάν, ο Σαμπτι είπε ότι «τα τελευταία χρόνια, ως επικεφαλής των επιχειρήσεων, συνέβαλε στις αντι-ισραηλινές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ επειδή ασχολήθηκε με τις εγκρίσεις. Ουσιαστικά είχε ρόλο σε όλα όσα συνέβαιναν στους Φρουρούς της Επανάστασης».

Θα χρειαστεί χρόνος για την αντικατάσταση του Νιλφορουσάν

«Οι Ιρανοί είναι πολύ ευρηματικοί» συνέχισε ο Σαμπτί. «Ένας άνθρωπος αφενός πολυμήχανος, αφετέρου έμπειρος είναι πολύ χρήσιμος στο Ιράν. Κάποιος που να ξέρει πώς να κάνει μια επιχείρηση με τρία τηλεφωνήματα, που 30 άλλοι δεν θα μπορούσαν να το πετύχουν».

«Η δολοφονία (σ.σ. του Νιλφορουσάν) αποτελεί ένα πολύ σκληρό πλήγμα τόσο για τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και για ολόκληρο τον ιρανικό άξονα, με τους συμμάχους του. Η αρχαιότητα, η εμπειρία, η επινοητικότητα και οι γρήγορες αποφάσεις από υψηλά κλιμάκια, όλα αυτά θα λείψουν από αυτό το σύστημα» λέει.

«Τα ΜΜΕ λένε ότι αν εξαλειφθεί ο ένας, θα έρθει ένας άλλος. Δεν είναι καθόλου έτσι, θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να βρουν κάποιον να τον αντικαταστήσει» τόνισε ο Σαμπτί.

«Νομίζω ότι για πρώτη φορά χτυπήσαμε όλους τους Φρουρούς της Επανάστασης. Είναι κάτι που κανείς δεν το είπε» κατέληξε.

