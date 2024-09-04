Συνάντηση Ερντογάν- Σίσι: Tα μηνύματα για Γάζα και Λιβύη

Ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα η πρώτη προεδρική επίσκεψη από την Αίγυπτο στην Τουρκία, μετά από 12 χρόνια.

Μετά τις συναντήσεις τους, ο Ερντογάν και ο αλ Σίσι έκαναν δηλώσεις στις κάμερες αφού προηγουμένως είχαν υπογράψει 17 διαφορετικές συμφωνίες.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε στις δηλώσεις του ότι το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για κάθε αθώο που πεθαίνει στην Παλαιστίνη, ενώ ο Αιγύπτιος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Τουρκία ώστε να σταματήσουν οι παραβιάσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

«Θέλουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με την Αίγυπτο στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στο φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια. Ο αδελφός αιγυπτιακός λαός δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τουρκικό πολιτισμό και την τουρκική γλώσσα. Πιστεύω ότι η θετική δυναμική στις σχέσεις μας θα αποτυπωθεί και στον τομέα του τουρισμού. Η συμβολή της Τουρκίας και της Αιγύπτου στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας» είπε ο Ερντογάν τονίζοντας πως η τρέχουσα κατάσταση στην Παλαιστίνη ήταν το επίκεντρο των συζητήσεών με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο.

«Η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν κοινή στάση για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Ο τερματισμός της γενοκτονίας και η καθιέρωση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητά μας. Το 32 τοις εκατό της βοήθειας που έφτασε στη Γάζα έχει φύγει από την Τουρκία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο που συνεργάστηκε με την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο για την παροχή αυτής της βοήθειας», πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο αλ Σίσι επεσήμανε πως νιώθει ειλικρινά ευγνώμων για τη φιλοξενία με την επίσκεψη του να αποτελεί ένδειξη ότι οι βαθιά ριζωμένες σχέσεις των δύο χωρών θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο.

«Υπάρχουν αναμφίβολα πολλά κοινά σημεία που μας φέρνουν κοντά. Την προηγούμενη περίοδο, είδαμε ότι υπήρξε μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ του τουρκικού και του αιγυπτιακού λαού με τον τουρισμό. Βλέπουμε ότι αυτή η συνεργασία έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο με τις αυξανόμενες τουρκικές επενδύσεις στη χώρα μας», τόνισε συνοψίζοντας πως η επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν τον περασμένο Φεβρουάριο, στην Αίγυπτο, έδωσε μια ξεχωριστή ώθηση στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε κοινά βήματα σε πολλούς τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός και η γεωργία. Αναμφίβολα, η αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, η ανάπτυξη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και η επίτευξη αμοιβαίου όγκου εμπορίου είναι μεταξύ των κοινών μας στόχων», τόνισε.

«Αποφασίσαμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να αποτρέψουμε ανθρωπιστικές κρίσεις. Πρέπει να εργαστούμε πιο εντατικά, ειδικά με τους αδελφούς μας στην Παλαιστίνη και τη Γάζα», είπε υπογραμμίζοντας πως οι δύο χώρες επισημαίνουν την αναγκαιότητα για κατάπαυση του πυρός, τερματισμό της κατοχής στη Δυτική Όχθη και δικαίωμα της Παλαιστίνης να ιδρύσει κράτος εντός των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στη Γάζα».

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, επιβεβαίωσε ακόμη πως συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και σταθερότητας.

Όσον αφορά τη Λιβύη, δήλωσε πως Τουρκία και Αίγυπτος πρεσβεύουν ότι τόσο οι προεδρικές όσο και οι βουλευτικές εκλογές, η διασφάλιση της ασφάλειας εκεί και η αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων από τη χώρα είναι σημαντικές.

«Συζητήσαμε επίσης το θέμα του τερματισμού της κρίσης που έχει επηρεάσει αρνητικά τον συριακό λαό. Χαιρετίζουμε την προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Συζητήσαμε επίσης το θέμα του Σουδάν. Μετέφερα τις προσπάθειες της Αιγύπτου.», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

