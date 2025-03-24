«Δεν πάω όσο είναι πρόεδρος ο Τραμπ»: Οι Ευρωπαίοι μποϊκοτάρουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι πολίτες λένε όχι φέτος στα ταξίδια στις ΗΠΑ, λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Δανός Κένετ Μπρασκ, λάτρευε να ταξιδεύει στη Φλόριντα και να πηγαίνει για ψάρεμα και είχε σκοπό να επισκεφτεί και φέτος τις ΗΠΑ, ωστόσο άλλαξε γνώμη όταν παρακολούθησε την εκρηκτική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Όταν είδα αυτή τη συνάντηση, είπα στον εαυτό μου: "Δεν πρόκειται ποτέ να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο ο κ. Τραμπ είναι ο πρόεδρος εκεί"», αναφέρει ο Μπρασκ στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ήταν «τόσο αγενής» και δεν συμπεριφέρθηκε σαν ενήλικας.

Αντ' αυτού, θα πάει φέτος στο Μεξικό.

Ο Μπρασκ είναι ένας από τους Δανούς, τους Γερμανούς και γενικότερα τους Ευρωπαίους που επανεξετάζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Τραμπ, σύμφωνα με πέντε ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλη την ήπειρο.

Μέσα σε μόλις δύο μήνες, ο Τραμπ έχει ανατρέψει τη μακροχρόνια συμμαχία των ΗΠΑ με την Ευρώπη, πρότεινε την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ξεκίνησε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και έδωσε διαταγές για αυστηρότερη πολιτική των συνόρων και αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου μεταναστών.

Οι Ευρωπαίοι ξόδεψαν 155 δισεκατομμύρια δολάρια για ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, ενώ τα υπερατλαντικά ταξίδια έχουν ενισχύσει τα κέρδη αεροπορικών εταιρειών όπως η British Airways ICAG.L τα τελευταία τρίμηνα.

Ο αριθμός των επισκεπτών στις ΗΠΑ από τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Ταξιδίων και Τουρισμού των ΗΠΑ, μετά από αύξηση 14% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Κατά 26% μειώθηκαν οι ταξιδιώτες από τη Σλοβενία, από την Ελβετία και το Βέλγιο.

Η ρητορική του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, αποτέλεσε ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τους Δανούς.

Ένας Δανός, ο Κιμ Κούγκελ Σόρενσον δήλωσε στο Reuters ότι ακύρωσε ένα ταξίδι στην Καλιφόρνια για τον γάμο ενός οικογενειακού φίλου και αφαίρεσε τα αστέρια και τις ρίγες από ένα τατουάζ του, ώστε να μην φανεί ότι είναι φιλοαμερικανός.

Οι αφίξεις στις ΗΠΑ από τη Δανία μειώθηκαν κατά 6% τον Φεβρουάριο, μετά από αύξηση 7% πριν από ένα χρόνο.

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι εταιρείες ταξιδιωτικών δεδομένων δήλωσαν στο Reuters ότι βλέπουν επίσης πτώση στις αναζητήσεις για ταξίδια στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να εστιάζουν τη διαφήμισή τους σε άλλους προορισμούς.

«Πήραμε την απόφαση να μην ξοδέψουμε ούτε δεκάρα για μάρκετινγκ για οποιαδήποτε περιήγηση στις ΗΠΑ, λόγω τόσο της έλλειψης ανταπόκρισης των πελατών όσο και της τρέχουσας κατάστασης και στάσης απέναντι στη Δανία και τη Γροιλανδία ειδικότερα» δήλωσε ο Στιν Άλμπρεχτσεν, της Albatros Travel στην Κοπεγχάγη.

Οι επισκέπτες από το εξωτερικό ξοδεύουν 7 έως 8 φορές περισσότερα χρήματα από τους εγχώριους ταξιδιώτες των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αμερικανική Ταξιδιωτική Ένωση.

Το δολάριο, το οποίο αυξήθηκε πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει, και η υποτονική ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί επίσης να αποτρέπει ορισμένους από τα ταξίδια στις ΗΠΑ, αν και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δήλωσαν ότι η πολιτική αναταραχή έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Ο αριθμός των διαδικτυακών αναζητήσεων για πτήσεις προς τις ΗΠΑ μειώθηκε απότομα αυτόν τον μήνα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, όχι όμως και στη Βρετανία.

Ο Καναδάς ως εναλλακτική λύση

Ειδικά οι Γερμανοί στρέφουν το βλέμμα τους στον Καναδά ως εναλλακτική λύση, όπως ανέφερε το γερμανικό ταξιδιωτικό πρακτορείο America Unlimited.

Με τις απειλές του Τραμπ κατά του Καναδά, ορισμένοι Ευρωπαίοι βλέπουν τις διακοπές εκεί ως ένδειξη αλληλεγγύης.

«Ο Καναδάς βιώνει μια άνθηση άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της America Unlimited, Τόμο Κόχλενμπεργκ.

Με τη σειρά τους και οι Καναδοί αναμένεται να έρθουν στην Ευρώπη για διακοπές, αποφεύγοντας τα ταξίδια στις ΗΠΑ.

Τα ευρωπαϊκά καταλύματα ενοικίασης διακοπών είδαν ένα άλμα 32% στις κρατήσεις από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο σε ετήσια βάση από Καναδούς, σύμφωνα με την Key Data, μια εταιρεία ανάλυσης βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Άλλες ταξιδιωτικές εταιρείες, όπως ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας της Ευρώπης TUI TUI1n.DE, εξακολουθούν να αναμένουν ότι η αγορά των ΗΠΑ θα αντέξει, ιδίως για ταξίδια πόλης και εκδρομές με τροχόσπιτο.

«Περιμένουμε περισσότερους ταξιδιώτες από τη Γερμανία να κάνουν διακοπές στις ΗΠΑ από ό,τι το 2024», δήλωσε εκπρόσωπος της TUI στο Reuters.

Τον Φεβρουάριο, οι επισκέψεις από τη Γερμανία στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση μετά από αύξηση 18% την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Παράλληλα, η Βρετανία και η Γερμανία επικαιροποίησαν τις συμβουλές τους προς τους πολίτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να τονίσουν τους κανόνες εισόδου της χώρας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι παρακολουθεί εάν υπήρξε αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη τριών υπηκόων της.

Πηγή: skai.gr

