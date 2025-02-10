Η κυβέρνηση της Βραζιλίας σχεδιάζει να επιβάλει φόρους σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή να επιβάλει δασμούς ύψους 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Folha de S. Paulo.

Η Βραζιλία είναι μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγούς χάλυβα στις ΗΠΑ και μια κορυφαία αγορά για πολλές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται έναν μη κατονομαζόμενο Βραζιλιάνο αξιωματούχο, οι εταιρείες που ενδέχεται να φορολογηθούν είναι οι Amazon, το Facebook και το Instagram της Meta και το Google της Alhpabet.

Ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ είπε ότι η κυβέρνηση θα σχολιάσει το θέμα μόνο αφού γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Τραμπ. «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να σχολιάζει μόνο συγκεκριμένες αποφάσεις, όχι ανακοινώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν ή να αναθεωρηθούν. Θα περιμένουμε την επίσημη απόφαση προτού να κάνουμε κάποια δήλωση», είπε.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών είχε ήδη από το 2024 αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιβληθεί ένας φόρος στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, εάν υπήρχε έλλειμμα στα δημοσιονομικά έσοδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.