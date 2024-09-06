Τουρκία: Στόχος η πλήρης ένταξη σε ΕΕ δηλώνει ο Οζέλ

«Στόχος μας είναι η πλήρης ένταξη στην ΕΕ» δήλωσε ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ομιλία του κατά την έναρξη του συνεδρίου του κόμματός του στην Άγκυρα.

«Ως CHP, ως το κόμμα που έκανε την αίτηση για πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, αγκαλιάσαμε τη στάση αυτής της κυβέρνησης, όπως αρχικά εκφράστηκε πανηγυρικά και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, η οποία αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν παραπλάνηση» είπε ο αρχηγός του CHP και επισήμανε ότι «στην τελευταία συνάντηση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όλοι οι εκπρόσωποι 72 πολιτικών κομμάτων, 32 εκ των οποίων από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσαν την υποστήριξή τους στο στόχο του CHP για ενσωμάτωση με την Ευρώπη και πλήρη ένταξη στην ΕΕ».

Στη συνέχεια ο αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως «δε στοχεύουμε να ενταχθούμε στις τάξεις των χωρών με εθνικό εισόδημα 4.500 δολάρια, όπου οι ηγέτες είναι ισχυροί, τα αυτοκίνητα είναι πολυτελή και οι στόλοι των αεροσκαφών είναι πολυπληθείς, αλλά στοχεύουμε να ενταχθούμε στις τάξεις των χωρών με εθνικό εισόδημα 54.000 δολάρια, όπου οι ηγέτες είναι ταπεινοί, η δημοκρατία είναι ισχυρή και οι άνθρωποι είναι πλούσιοι».

Σύμφωνα με τον Οζγκιουρ Οζέλ, αυτό ο στόχος δεν εμποδίζει την Τουρκία να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τα Βαλκάνια, τις τουρκογενείς δημοκρατίες και να ενισχύσει τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Ωστόσο, η κληρονομιά των προγόνων του CHP είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τις ανεπτυγμένες χώρες. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της ισχυρής δημοκρατίας, της διάκρισης των εξουσιών και της πλήρους ένταξης στην ΕΕ» κατέληξε ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

