Χθες ανακοινώθηκε μια πολύ μεγάλη επιδότηση: περίπου 100.000 δολάρια θα είναι το ποσό που θα δίνει η Τουρκία ανά επεισόδιο στις τουρκικές σειρές οι οποίες θα μεταδίδονται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, στόχο αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η ενίσχυση του τουρισμού της γειτονικής χώρας.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι:
«Θα υπάρχουν κριτήρια. Όπως η ενίσχυση της προβολής της Τουρκίας, η ενίσχυση της μετάδοσης της τουρκικής γλώσσας, αν οι χώρες μετάδοσης των τουρκικών σειρών είναι στις χώρες στόχους για τον τουρισμό, ο αριθμός των χωρών μετάδοσης, όπως και ο συνολικός αριθμός πώλησης και η τηλεθέαση. Ετσι για κάθε επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς ως Υπουργείο Τουρισμού και διεύθυνση ενίσχυσης τουρισμού θα δίνουμε ενίσχυση 100,000 δολαρίων».
