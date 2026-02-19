Οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ (Trump) πιέζουν το ΝΑΤΟ να περικόψει πολλές από τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της αποστολής της συμμαχίας στο Ιράκ, δήλωσαν στο Politico τέσσερις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ.

Τους τελευταίους μήνες οι ΗΠΑ έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις για τη μείωση της ειρηνευτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, όπως και για να αποτραπεί η επίσημη συμμετοχή της Ουκρανίας και των συμμάχων από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού στην ετήσια σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Η προσπάθεια αυτή αντικατοπτρίζει την επιδίωξη του Λευκού Οίκου να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ ως μια αυστηρά ευρωατλαντική αμυντική συμμαχία και να ανατρέψει δεκαετίες διεύρυνσης προς τη διαχείριση κρίσεων, τις παγκόσμιες συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες που βασίζονται σε αξίες, οι οποίες εδώ και καιρό ενοχλούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη βάση του MAGA.

Υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, το ΝΑΤΟ θα περιορίσει τις λεγόμενες «εκτός περιοχής δραστηριότητες», δηλαδή ενέργειες που υπερβαίνουν τα βασικά καθήκοντα της Συμμαχίας, τα οποία είναι η άμυνα και η αποτροπή. Η πρωτοβουλία αυτή έχει γίνει γνωστή εσωτερικά ως «επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις», όπως ανέφεραν οι τέσσερις διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ σε πρώην εμπόλεμες ζώνες, καθώς και στον αποκλεισμό πρωτευουσών, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και της Καμπέρα, από τις επίσημες συζητήσεις αυτό το καλοκαίρι.

«ΝΑΤΟ 3.0»

Οι νέες λεπτομέρειες έρχονται αφότου ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πενταγώνου των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι, ανέπτυξε πρόσφατα το σκεπτικό της κυβέρνησης πίσω από αυτό που αποκάλεσε «ΝΑΤΟ 3.0».

«Δεν μπορεί κάθε αποστολή να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Δεν μπορεί κάθε δυνατότητα να είναι υπερπολυτελής» δήλωσε ο Κόλμπι στους υπουργούς Άμυνας της Συμμαχίας την περασμένη εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Το μέτρο της σοβαρότητας είναι κατά πόσο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να πολεμήσουν, να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και να επικρατήσουν στα σενάρια που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την άμυνα της Συμμαχίας.»

Οι κινήσεις αυτές εκ μέρους των ΗΠΑ προκαλούν αντιδράσεις από ορισμένους συμμάχους. Η εγκατάλειψη των υπερπόντιων πρωτοβουλιών της συμμαχίας «δεν είναι η σωστή προσέγγιση», δήλωσε ένας από τους τέσσερις διπλωμάτες. «Οι συνεργασίες είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή και την άμυνα».

Έξοδος από το Ιράκ

Το ΝΑΤΟ διατηρεί μια συμβουλευτική αποστολή, με στόχο την ενίσχυση των θεσμών ασφαλείας του Ιράκ και την παρεμπόδιση της επιστροφής του Ισλαμικού Κράτους. Η επιχείρηση ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ το 2018. Η Ουάσιγκτον ζήτησε από τους συμμάχους να τερματίσουν την αποστολή ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ πρόκειται να αποσύρουν περίπου 2.500 στρατιώτες από το Ιράκ βάσει συμφωνίας του 2024 με την ιρακινή κυβέρνηση, κάτι που αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Politico ότι αποτελεί μέρος της δέσμευσης του Τραμπ για τον «τερματισμό των παντοτινών πολέμων».

Μείωση δυνάμεων στο Κόσοβο

Οι ΗΠΑ έδωσαν σήμα ότι θέλουν να περιορίσουν και τη ΝΑΤΟϊκή δύναμη στο Κόσοβο, η οποία περιλαμβάνει σήμερα περίπου 4.500 στρατιώτες.

Η Engjellushe Morina, ανώτερη συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι η αποστολή παραμένει «απαραίτητη» για την περιφερειακή ασφάλεια. Εάν το ΝΑΤΟ αποχωρήσει, θα μπορούσε να αποθρασύνει τους Σέρβους αυτονομιστές στο βόρειο Κόσοβο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο μίμησης μεταξύ των εθνοτικών Σέρβων στη Δημοκρατία Σέρπσκα της Βοσνίας.

Όχι επιπλέον σύμμαχοι

Οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης τους συμμάχους να μην προσκαλέσουν την Ουκρανία και τους τέσσερις επίσημους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού -Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα- στις επίσημες συναντήσεις της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Επιπλέον, το προσωπικό του ΝΑΤΟ πρότεινε την κατάργηση ενός δημόσιου φόρουμ από τη φετινή συγκέντρωση, μια παράπλευρη εκδήλωση που συνήθως ενισχύει την προβολή της ετήσιας συνόδου.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μείωση του κόστους, αλλά οι διπλωμάτες πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγείται έμμεσα από την πίεση των ΗΠΑ για περικοπή της χρηματοδότησης διεθνών οργανισμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.