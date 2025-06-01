Δεκάδες διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής κατά τη δωδέκατη επέτειο του ξεσηκωμού για το πάρκο Γκεζί, που υπήρξε έναυσμα ευρείας αμφισβήτησης της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2013, συνελήφθησαν χθες βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσαν δικηγόροι.

«Ειδοποιηθήκαμε ότι τουλάχιστον 87 άνθρωποι έχουν συλληφθεί», γνωστοποίησε η Ένωση Προοδευτικών Δικηγόρων (ÇHD), προσθέτοντας πως στήθηκαν «μπαριέρες» για να εμποδίσουν συνηγόρους να μπουν σε εγκατάσταση της αστυνομίας όπου μετήχθησαν.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένας απολογισμός από τις αρχές, ούτε έχει μεταδοθεί κάποια πληροφορία για τον αριθμό των προσαχθέντων από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Μέσω X, πολλοί νέοι ανέφεραν απλά πως τους «συνέλαβαν».

Για ακόμη μια φορά, πλήθος ανθρώπων εμποδίστηκε χθες βράδυ να αποκτήσει πρόσβαση στην εμβληματική πλατεία Τάξιμ, δίπλα στην οποία βρίσκεται το πάρκο Γκεζί και χτυπούσε η καρδιά της αντικυβερνητικής κινητοποίησης, καθώς οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή τοποθετώντας περιφράξεις ήδη από το πρωί.

Ο σταθμός του μετρό της Κωνσταντινούπολης στην πλατεία ήταν εξάλλου κλειστός, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έτσι αργά το απόγευμα σε δρόμο κοντά στη συνοικία Μπέογλου, κρατώντας πανό που ανέγραφαν συνθήματα όπως «Το Γκεζί μένει», ή «Τάξιμ παντού, Αντίσταση παντού», ή συνθήματα που καλούσαν σε μαζική κινητοποίηση ανάλογη με αυτήν του Γκεζί, που είχε κλονίσει για τρεις εβδομάδες την κυβέρνηση του τότε ακόμη πρωθυπουργού Ερντογάν.

Η διαδήλωση έγινε δυόμισι μήνες μετά το κύμα κινητοποιήσεων που πυροδότησε η σύλληψη κι η προφυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τη 19η Μαρτίου, πλέον κατηγορούμενου για «διαφθορά».

Ο αιρετός, που θεωρείτο ο βασικός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν, απορρίπτει τις κατηγορίες. Κρατείται από την 25η Μαρτίου στη μεγάλη φυλακή του Σιλιβρί (Σηλυβρία), δυτικά της Κωνσταντινούπολης, μαζί με δεκάδες συνεργάτες του.

Σχεδόν πενήντα νέα εντάλματα σύλληψης σε βάρος δημάρχων συνοικιών της Κωνσταντινούπολης και κοινοτήτων των Αδάνων που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση ή συνεργατών τους εκδόθηκαν χθες και τουλάχιστον 28 από τους ανθρώπους που αφορούσαν συνελήφθησαν από την αστυνομία νωρίς το πρωί.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.