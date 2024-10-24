Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα αεροδρόμια της Τουρκίας, μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS), στα περίχωρα της πρωτεύουσας 'Αγκυρας.

Τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια αυξήθηκαν σε επίπεδο «πορτοκαλί» συναγερμού. Στα δύο αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται ελέγχονται εξονυχιστικά, ενώ γίνεται έλεγχος της ταυτότητας των επιβατών.

Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν προειδοποιούνται να βρίσκονται εγκαίρως στα αεροδρόμια για το ενδεχόμενο πιθανών καθυστερήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.