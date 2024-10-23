Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, Turkish Aerospace Industries, κοντά στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, Άγκυρα.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τρεις σκοτώθηκαν στο σημείο της επίθεσης ενώ ο τέταρτος πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του ταξί που έκλεψαν για να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας.

Δύο δράστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν επίσης, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλοι ήταν μέλη του PKK και ο άντρας είχε γεννηθεί το 1992. Την πληροφορία επιβεβαιώνει και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, λέγοντας ότι οι δράστες, πιθανότατα, είναι μέλη της κουρδικής οργάνωσης.

Το χρονικό της επίθεσης

Μία μεγάλη έκρηξη σημειώνεται στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτίριο της Turkish Aerospace Industries, μιας μεγάλης τουρκικής αμυντικής και αεροπορικής εταιρείας κοντά στην πρωτεύουσα της Άγκυρας, την οποία ακολουθεί καταιγισμός πυροβολισμών.

Οι πρώτες εικόνες από το περιστατικό δείχνουν μία ομάδα ενόπλων να φτάνει στις εγκαταστάσεις με ένα ταξί και στη συνέχεια να πυροδοτεί εκρηκτικό μηχανισμό, καταστρέφοντας την κεντρική πύλη, αποκτώντας πρόσβαση στο κτιριακό συγκρότημα κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής βάρδιας.

Σημειώθηκαν συνολικά τρεις εκρήξεις με κάποιες να πυροδοτούνται εντός του κτιρίου.

Footage from the Explosion and Gunfire at the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/uZKJ3GpqFV — USA Journalist (@USA__Journalist) October 23, 2024

Βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αμέσως μετά την έκρηξη, ένα άτομο που κρατούσε ένα πυροβόλο όπλο να τρέχει σε έναν χώρο στάθμευσης.

Report of a terror attack in Turkey..!!

several people have been killed by attackers, gunfight and explosion have been heard. Hostage situation seems to be reported.!!#Ankara #turkey_anime #TUSAS #TerroristAttack #Terörist #Turkey pic.twitter.com/9mZKDSiOx3 — OM THORY (@om_thory_) October 23, 2024

Παράλληλα, εικόνες από κάμερες ασφαλείας από την επίθεση, που μεταδόθηκαν στην τηλεόραση, δείχνουν έναν άνδρα και μία γυναίκα, που κρατούσε επίσης ένα όπλο.

Στο σημείο σπεύδουν ειδικές δυνάμεις όπου σημειώνεται ανταλλαγή πυροβολισμών με τους δράστες ενώ την ίδια ώρα οι υπάλληλοι της εταιρείας οδηγούνται σε καταφύγιο για την ασφάλειά τους.

Özel Harekat ekipleri, TUSAŞ'a helikopter ile sevk edildi. pic.twitter.com/DrzwI4HJhi — zamanegundem (@zamanegundem) October 23, 2024

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ακόμα και για ομήρους με τις πληροφορίες ωστόσο σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης καταστολής της τρομοκρατικής επίθεσης να είναι ασαφείς.

Λίγο αργότερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γκερλίκαγια επιβεβαιώνει ότι από την επίθεση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.





