Αδιανόητες εικόνες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την επίθεση που πραγματοποίησαν Τούρκοι νεολαίοι σε Αμερικανούς στρατιώτες, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Όπως καταγράφεται και στο βίντεο, οι Τούρκοι νεολαίοι κάλυψαν το κεφάλι του ενός με σακούλα και φώναζαν «yankee go home», δηλαδή γυρίστε σπίτι σας.

Ειδικότερα, η επίθεση έλαβε χώρα αφότου στη Σμύρνη αγκυροβόλησε το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων WASP.

Εκεί μέλη της Ένωσης Νεολαίας της Τουρκίας, νέοι του κόμματος Πατρίδας, στρίμωξαν τους Αμερικανούς στρατιώτες και ακολούθησαν επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι το 2003 Αμερικανοί κομάντος είχαν συλλάβει και είχαν περάσει σακούλες στα κεφάλια 11 Τούρκων στρατιωτών στο βόρειο Ιράκ.

Από 12 έως 17 Αυγούστου το πλοίο WASP πραγματοποίησε κοινή άσκηση με το τουρκικό Ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο.

