Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ που πωλούνταν στη μαύρη αγορά σε μια μικρή κοινότητα στο νότιο άκρο της Ινδίας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο προηγούμενος απολογισμός που δόθηκε την Δευτέρα ήταν 56 θάνατοι.

Το περιστατικό δηλητηρίασης συνέβη στην περιοχή Καλακουρίτσι στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού. Κάποιοι έχασαν την όρασή τους, άλλοι κατέρρευσαν στον δρόμο και κατέληξαν πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Φτωχοί εργάτες, κυρίως άνδρες που κάνουν αγροτικές εργασίες για ένα μεροκάματο, αγοράζουν συχνά ‘αράκ’, ένα συνηθισμένο ποτό στη νότια και τη νοτιοανατολική Ασία, σε πλαστικούς ασκούς για 60 ρουπίες (0,70 ευρώ), και το καταναλώνουν πριν πάνε για δουλειά για να πάρουν δύναμη. Αγοράζουν το ποτό αυτό στον δρόμο, διότι είναι φθηνότερο από αυτό που πωλείται σε καταστήματα.

Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ινδία αφού έχουν καταναλώσει παρτίδες τοξικού αλκοόλ που παρασκευάζεται σε παράνομα αποστακτήρια. Σε αυτά τα ποτά συχνά προστίθεται μεθανόλη, που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση, ηπατικές βλάβες ακόμα και τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

