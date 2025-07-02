Τουρκία: Ανησυχία Βερολίνου για τη Δημοκρατία μετά τις συλλήψεις στελεχών CHP

Η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία, μετά τη σύλληψη 126 στελεχών του CHP στη Σμύρνη, ενώ αμφισβήτησε και την ανεξαρτησία της τουρκικής δικαιοσύνης.

«Το πρόσφατο κύμα συλλήψεων ρίχνει εκ νέου ανησυχητικό φως στο τουρκικό δικαστικό σύστημα και εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία της τουρκικής δικαστικής εξουσίας και των αστυνομικών ερευνών», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι «η εντύπωση ότι ο πραγματικός πολιτικός ανταγωνισμός στην Τουρκία διεξάγεται όλο και περισσότερο μέσω της δικαστικής εξουσίας δεν είναι δυστυχώς κάτι καινούργιο».

Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι οι πολυάριθμες συλλήψεις στελεχών του CHP, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, στο προπύργιό του, τη Σμύρνη, έχουν εντείνει τις ανησυχίες του Βερολίνου για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία.

«Με το χθεσινό κύμα συλλήψεων στη Σμύρνη, βλέπουμε ότι η μαζική καταστολή του CHP λαμβάνει ολοένα αυξανόμενες διαστάσεις. Αναμένουμε οι ισχυρισμοί να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό και με διαφάνεια στο πλαίσιο μιας κανονικής νομικής διαδικασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

