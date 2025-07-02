Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο είναι σε διαδικασία «διευκρίνισης» της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας που θα συνεχίσει να χορηγείται στη χώρα του, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι διακόπτουν την αποστολή ορισμένων οπλικών συστημάτων.

«Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ είναι σε διαδικασία να διευκρινίσουν όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη χορήγηση αμυντικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων και εξαρτημάτων της αντιαεροπορικής άμυνας», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να αγοράσει ή να νοικιάσει» αμυντικά αντιαεροπορικά συστήματα ώστε να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, βομβών και πυραύλων που εκτοξεύει η Ρωσία εναντίον του ουκρανικού εδάφους.

Χθες, απροσδόκητα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέκοψε την αποστολή ορισμένων όπλων στο Κίεβο, επισήμως εξαιτίας της «ανησυχίας» για την «μείωση» των αμερικανικών αποθεμάτων.

Οι ΗΠΑ είναι το βασικό στρατιωτικό στήριγμα της Ουκρανίας από τη έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι δεν είχε ειδοποιηθεί επισήμως από την Ουάσινγκτον για την απόφαση αυτή ενώ το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον αμερικανό επιτετραμμένο στο Κίεβο Τζο Γκίνκελ για να του υπενθυμίσει ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υποστήριξη των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας ενθαρρύνει τον επιτιθέμενο να συνεχίσει τον πόλεμο και την τρομοκρατία».

Σύμφωνα με το Politico και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η διακοπή αφορά τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, συστήματα ακριβείας του πυροβολικού και τους πυραύλους Hellfire.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

