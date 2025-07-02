Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής θα βρεθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την επόμενη Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αποκάλυψαν στο Politico έξι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η τελευταία μιας σειράς προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει η πρόεδρος της Κομισιόν στο πρώτο, δύσκολο έτος της δεύτερης θητείας της, οδηγεί τη Γερμανίδα πολιτικό ενώπιον των Ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο τη Δευτέρα, ενώ η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής θα διεξαχθεί τρεις ημέρες αργότερα, την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά σε μια δεκαετία και πλέον που επικεφαλής της Κομισιόν αντιμετωπίζει μια τέτοια κίνηση.

Σε αυτό το στάδιο, η ψηφοφορία είναι κυρίως συμβολική -η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων έχει ήδη δηλώσει ότι θα ψηφίσει κατά της πρότασης μομφής-, ωστόσο η κίνηση καταδεικνύει την αυξανόμενη οργή των Βρυξελλών σε βάρος της, μετά από μια σειρά αμφιλεγόμενων κινήσεων και σκανδάλων.

Εάν η πρόταση μομφής υπερψηφιστεί, θα οδηγήσει στην παραίτηση ολόκληρης της Επιτροπής και θα ενεργοποιήσει τη σύνθετη διαδικασία διορισμού 27 νέων Ευρωπαίων επιτρόπων.

Ο κίνδυνος πολιτικής αναταραχής

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε το πρόγραμμα της διαδικασίας στους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων το βράδυ της Τετάρτης.

Η συζήτηση της πρότασης μομφής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, όπου πρόκειται να παραστεί και η πρόεδρος της Κομισιόν, ενώ θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου.

Την πρόταση μομφής σε βάρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέβαλε ο Ρουμάνος δεξιός βουλευτής Γκεόργκε Πιπέρεα αφού συγκέντρωσε αρκετές υπογραφές την περασμένη εβδομάδα και σχετίζεται με την αγανάκτηση σχετικά με τα μυστικά μηνύματα που άλλαξε η πρόεδρος της Κομισιόν με τον διευθύνοντα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, το 2021.

Οι κρυφές τους συνομιλίες αφορούσαν την παροχή εμβολίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Παρότι ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως και του δεξιού κόμματος των Ευρωπαϊων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών απέσυραν την στήριξή τους στην πρόταση μομφής μετά από τις πιέσεις που δέχθηκαν από τα κόμματά τους, η πρόταση συγκέντρωσε τις 72 υπογραφές που απαιτούνταν για να προχωρήσει η διαδικασία.

Παρά την πρόσφατη πολιτική αναταραχή, με τους Σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους να κατηγορούν τη φον ντερ Λάιεν ότι ευθυγραμμίζεται με την ακροδεξιά για να αποδυναμώσει τις πράσινες μεταρρυθμίσεις, η κεντρώα πλειοψηφία της ΕΕ, η οποία υποστήριξε την προεδρία της, δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποστηρίξει την πρόταση μομφής.

