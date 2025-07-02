Φρένο στο τουρκολιβυκό μνημόνιο επιδιώκει να βάλει η Αίγυπτος προκειμένου να μην επικυρωθεί από τη Βουλή του Τομπρούκ.

Αιγύπτιος αξιωματούχος ανέφερε μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας του στην ιστοσελίδα Middle East Eye, ότι το Κάιρο εκφράζει την έντονη ανησυχία του, καθώς, σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης επικυρώσει τη συμφωνία που είχε αρχικά υπογραφεί το 2019 από τη δυτική, αντίπαλη κυβέρνηση της χώρας, ενδέχεται να προκληθούν εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, έθεσε το ζήτημα της αμερικανικής παρέμβασης σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μασάντ Μπούλος, ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου για θέματα της Αφρικής, τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπούλος ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Χαλίφα Χαφτάρ, de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι την προσεχή Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα επισκεφθεί την Τρίπολη και την Βεγγάζη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έξι χρόνια, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, με σύμμαχό της την Τουρκία, υπέγραψε τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Άγκυρα, προκαλώντας την οργή τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων περιφερειακών χωρών. Σε απάντηση, η Ελλάδα υπέγραψε αντίστοιχη συμφωνία με την Αίγυπτο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο Χαλίφα Χαφτάρ φέρεται να προσεγγίζει την στάση επικύρωσης της συμφωνίας.

