Τουρκία: Ανησυχία για κύμα προσφύγων από το Ιράν

Ενισχύονται οι ανησυχίες στην Άγκυρα για την έκρηξη προσφυγικών ροών από το Ιράν προς την Τουρκία, στον απόηχο της κλιμάκωσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Σύμφωνα με αυξανόμενες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρείται πρόσφατα μαζική εισροή προσφύγων στα τουρκοϊρανικά σύνορα, παρότι η κυβέρνηση επισημαίνει πως η κατάσταση, προς το παρόν, δεν έχει ξεφύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα.

Η διπλωματία στο προσκήνιο amid διεθνών πιέσεων

Η Τουρκία επαναλαμβάνει διαρκώς την αναγκαιότητα εξεύρεσης ειρηνικής λύσης μέσω της διπλωματίας, αποφεύγοντας ενεργά κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στην κρίση Ισραήλ-Ιράν. Η σχετική δήλωση του προέδρου Ερντογάν για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής ικανότητας και την αύξηση των αποθεμάτων πυραύλων, αποσκοπεί κυρίως στο να κατευνάσει τις εσωτερικές ανησυχίες. Το εσωτερικό κοινό της Τουρκίας γνωρίζει τη σημασία των σχέσεων με το Ιράν, καθώς οικονομία και ενέργεια –και ειδικότερα το ιρανικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο– αποτελούν βασικούς άξονες συνεργασίας.

Όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα στα τουρκοϊρανικά σύνορα

Παρά τις καθησυχαστικές τοποθετήσεις της τουρκικής προεδρίας, ότι δεν καταγράφονται «ασυνήθιστες μετακινήσεις ή παράτυπες διελεύσεις» στα 569 χλμ.συνόρων με το Ιράν, πληθαίνουν οι μαρτυρίες για αυξημένη διέλευση Ιρανών πολιτών, οι οποίοι επιδιώκουν είτε προσωρινή παραμονή στην Τουρκία είτε διέλευση προς την Ευρώπη. Οι οδηγοί λεωφορείων σε δρομολόγια από τα σύνορα προς την Κωνσταντινούπολη διαπιστώνουν αυξανόμενη επιβατική κίνηση, κυρίως από Ιρανούς που αξιοποιούν το καθεστώς χωρίς βίζα –το οποίο τους επιτρέπει μέχρι 90 ημέρες διαμονής για τουριστικούς σκοπούς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από τις τουρκικές αρχές για τον ακριβή αριθμό αφίξεων. Η δυναμική ωστόσο του φαινομένου δημιουργεί το ενδεχόμενο προσφυγικής κρίσης, εφόσον δεν υπάρξει άμεσα διπλωματική εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα καλείται να παραμείνει σε εγρήγορση, ενισχύοντας την επιτήρηση των συνόρων και διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Πηγή: Deutsche Welle

