Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις οποίες ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παρουσιάσει ως μέρος μιας συντονισμένης κίνησης των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7).

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης αναφέρεται ότι οι τελευταίες κυρώσεις της Βρετανίας στοχοποίησαν τέσσερα άτομα, έξι οργανισμούς και 20 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενοπλοίων, ναυτιλιακών εταιρειών και προμηθευτών προϊόντων στη Ρωσία, κυρίως ηλεκτρονικών ειδών.

Ο Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει λεπτομέρειες των κυρώσεων αργότερα σήμερα από τη σύνοδο της Ομάδας των Επτά στον Καναδά.

Θα πει ότι θέλει «να συνεργαστεί με όλους τους εταίρους μας της G7 για να συμπιέσει τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας και να μειώσει τα κεφάλαια που είναι σε θέση να διοχετεύσει στον παράνομο πόλεμό της», σύμφωνα με προκαταρκτικά αποσπάσματα των δηλώσεών του που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Η Βρετανία έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε πάνω από 2.300 άτομα, οργανισμούς και πλοία στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή για να αυξήσουμε την οικονομική πίεση και να δείξουμε στον πρόεδρο (Βλαντιμίρ) Πούτιν ότι είναι προς το συμφέρον του -και της Ρωσίας- να αποδείξει ότι ασχολείται σοβαρά με την ειρήνη», αναμένεται να πει ο Στάρμερ.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

