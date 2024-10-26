Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές από τη ΜΙΤ κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ πραγματοποίησε, τις τελευταίες τρεις ημέρες, 157 αεροπορικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου ΑΝΚΑ κατά κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία στην 'Αγκυρα, την περασμένη Τετάρτη

