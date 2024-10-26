Λογαριασμός
Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από μαχητικά αεροσκάφη που κατευθύνονται για την επίθεση στο Ιράν

Σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, ανεφοδιασμού και κατασκοπευτικών αεροπλάνων συμμετείχαν στην επίθεση

Μαχητικά

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-15 και F-16 να απογειώνονται για να πραγματοποιήσουν τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο Ιράν.

Οι εικόνες δείχνουν κάποιες από τις τέσσερις γυναίκες πιλότους στις μοίρες της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ισραήλ

Σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, ανεφοδιασμού και κατασκοπευτικών αεροπλάνων, συμμετείχαν στις επιδρομές περίπου 1.600 χιλιόμετρα από το Ισραήλ.

Ισραήλ

Το αεροσκάφος που απεικονίζεται στο βίντεο επέστρεψε με ασφάλεια στο Ισραήλ μετά την  επιχείρηση.

