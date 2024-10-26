Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-15 και F-16 να απογειώνονται για να πραγματοποιήσουν τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο Ιράν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι εικόνες δείχνουν κάποιες από τις τέσσερις γυναίκες πιλότους στις μοίρες της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, ανεφοδιασμού και κατασκοπευτικών αεροπλάνων, συμμετείχαν στις επιδρομές περίπου 1.600 χιλιόμετρα από το Ισραήλ.

Το αεροσκάφος που απεικονίζεται στο βίντεο επέστρεψε με ασφάλεια στο Ισραήλ μετά την επιχείρηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.