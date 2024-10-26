Κομισιόν για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Κίνδυνος επέκτασης περιφερειακής σύγκρουσης

Ο επικίνδυνος κύκλος επιθέσεων και αντιποίνων διακινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω επέκταση της περιφερειακής σύγκρουσης αναφέρει η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ναμπίλα Μασράλι μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Όπως σημειώνει, η επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως επιβεβαιώθηκε από τις δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ (IDF)σημειώθηκε εν μέσω σοβαρών και αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Αν και αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, η ΕΕ καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, η οποία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός προσθέτει η κ. Μασράλι.

Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη μείωση των εντάσεων και στη συμβολή στην αποκλιμάκωση και για τον σκοπό αυτό παραμένει σε στενή επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.