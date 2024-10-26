Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία τηρεί φιλοδυτική στάση και βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση της χώρας της, καταγγέλλει «εξαιρετικά ανησυχητικές» πράξεις βίας στο περιθώριο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα και αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας.

The elections in Georgia, which will determine the course of the country in the orbit of Russia or in the civilized world, are taking place very temperamentally. Observers write that the pro-Russian authorities are preparing massive falsifications and the opposition is trying to… pic.twitter.com/BpZ2PvyxC0 October 26, 2024

«Θέλω να επισημάνω τα εξαιρετικά ανησυχητικά περιστατικά βίας που συμβαίνουν σε πολλά εκλογικά κέντρα», καταγγέλλει σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

No matter what the Georgia government will claim, elections like this 👇🏻will NOT BE VALID… https://t.co/ifNYjnN8yj — Maria Schmid - 🇵🇹 (@MariaSc90701399) October 26, 2024

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Ιντερνετ δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.

