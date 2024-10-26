Λογαριασμός
Εκλογές στη Γεωργία: Καταγγελίες της προέδρου για περιστατικά βίας σε εκλογικά κέντρα - Δείτε βίντεο

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας  

Εκλογές στη Γεωργία

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία τηρεί φιλοδυτική στάση και βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση της χώρας της, καταγγέλλει «εξαιρετικά ανησυχητικές» πράξεις βίας στο περιθώριο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα και αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας.

«Θέλω να επισημάνω τα εξαιρετικά ανησυχητικά περιστατικά βίας που συμβαίνουν σε πολλά εκλογικά κέντρα», καταγγέλλει σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Ιντερνετ δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.

TAGS: Γεωργία εκλογές βία
